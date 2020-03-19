「ヘッドホン」のニュースまとめ-2020年3月
2020年03月19日(木)
ASUS、5,000万のノイズを除去するAIマイク搭載のゲーミングヘッドセット2種
PCゲーミング 2020/03/19 12:12
2020年03月17日(火)
ワイヤレスイヤホン「Powerbeats」発表、H1搭載、最長15時間再生で14,800円
サウンド / オーディオ 2020/03/17 06:21
2020年03月13日(金)
劇場版 名探偵コナン新作『緋色の弾丸』コラボのウォークマン＆ヘッドホン
サウンド / オーディオ 2020/03/13 11:05
2020年03月11日(水)
ソニー、『マギレコ』コラボのウォークマン＆ヘッドホン
サウンド / オーディオ 2020/03/11 12:17
2020年03月10日(火)
ソニー、TVアニメ『22/7』コラボのウォークマン＆ヘッドホン発売決定
サウンド / オーディオ 2020/03/10 20:48
2020年03月09日(月)
SNEXT直販サイトがリニューアル、agやDITAなど取扱ブランド製品を購入可能に
サウンド / オーディオ 2020/03/09 18:00
2020年03月06日(金)
aptX HD・2.5mmバランス対応のAKワイヤレスポタアン「AK XB10」
サウンド / オーディオ 2020/03/06 19:38
2020年03月05日(木)
AKG、着脱で音楽再生/停止するNCヘッドホン「Y600NC」 - 5色の「Y400」も
サウンド / オーディオ 2020/03/05 16:27
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「ヘッドホン」の検索結果
JBL初のゲーミングヘッドセット「Quantum ONE」5月22日発売 - 無線モデルも
サウンド / オーディオ 2020/05/19 15:24
今週の秋葉原情報 - 第10世代Core「Comet Lake-S」の予約が開始、ツクモ12号店の閉店も話題に
自作 / テクノロジ 2020/05/19 12:56
au「Xperia 1 II」5月22日発売、購入者にau PAY 5,000円相当の還元も
Android 2020/05/19 11:47
新・OS X ハッキング! 第264回 テレワークで使うAirPodsの音を改善する
アップル 2020/05/19 11:30
マウス、専用デザイン「エヴァンゲリオン」ゲーミングノートPC
PCゲーミング 2020/05/18 19:43
SilverStone、強化ガラスサイドパネルの白いミドルタワーケース
自作 / テクノロジ 2020/05/18 18:11
FiiO、約9,000円のバランス出力対応ワイヤレスポタアン「BTR3K」
サウンド / オーディオ 2020/05/15 22:40
eイヤ、SHIBUYA TSUTAYA店を5月15日閉店。新型肺炎の影響で前倒しに
家電量販店 2020/05/15 17:00
約2,280円のUSB-Cケーブル型DAC、Sharkoonから - USB PDモデルも
サウンド / オーディオ 2020/05/15 16:00
FiiO、約2.4万円の卓上DACアンプ「K5 PRO」 - 高出力&高音質を追求
サウンド / オーディオ 2020/05/14 19:42