「ヘッドホン」のニュースまとめ-2017年8月
2017年08月31日(木)
ソニー初の完全無線+ノイキャンイヤホン、IFAで登場 - ヘッドホンも進化
サウンド / オーディオ 2017/08/31 23:12
2017年08月28日(月)
Beats、ヘッドホンなど3機種にアーバンな新色「Neighborhood Collection」
サウンド / オーディオ 2017/08/28 16:11
2017年08月18日(金)
GRADO、最上位ヘッドホン「PS2000e」のバランスXLR端子モデル
サウンド / オーディオ 2017/08/18 20:27
2017年08月16日(水)
オンキヨーとネイン、音声認識などAI・ヒアラブル分野で共同開発
サウンド / オーディオ 2017/08/16 17:14
2017年08月03日(木)
オンキヨーのヘッドホン「Pioneer SE-MX8-K」がトランスフォーマーとコラボ
サウンド / オーディオ 2017/08/03 13:51
2017年08月01日(火)
COUGAR、USB接続で7.1chを楽しめるゲーミングヘッドセット
PCゲーミング 2017/08/01 12:25
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「ヘッドホン」の検索結果
FiiO、約9,000円のバランス出力対応ワイヤレスポタアン「BTR3K」
サウンド / オーディオ 2020/05/15 22:40
eイヤ、SHIBUYA TSUTAYA店を5月15日閉店。新型肺炎の影響で前倒しに
家電量販店 2020/05/15 17:00
約2,280円のUSB-Cケーブル型DAC、Sharkoonから - USB PDモデルも
サウンド / オーディオ 2020/05/15 16:00
FiiO、約2.4万円の卓上DACアンプ「K5 PRO」 - 高出力&高音質を追求
サウンド / オーディオ 2020/05/14 19:42
MSI、リフレッシュレート144Hz＆応答速度1msのゲーミングディスプレイ2種
周辺機器 2020/05/14 15:45
MSI、世界初のミニLEDディスプレイ搭載ノートPC「Creator 17」
PC本体 2020/05/14 14:58
ベルキン、iPad ProやAndroidスマホのUSB-Cを2つに分岐するアダプタ
スマホアクセサリー 2020/05/14 14:10
50V型で約5万円、ドンキの4Kチューナー搭載QLED液晶TV - 58V型は約6万円
テレビ / レコーダー 2020/05/14 12:45
MSIが初心者PCゲーマー向け新ブランド「MAG META 5」を立ち上げ
PCゲーミング 2020/05/14 12:40
ヤマハ、Qi対応のワイヤレス充電機能を備えた卓上オーディオシステム
サウンド / オーディオ 2020/05/13 16:42