「ヘッドホン」のニュースまとめ-2016年11月
2016年11月29日(火)
JVC、ファッション性とキレのあるサウンドを併せ持つ"SOLIDAGE"ヘッドホン
サウンド / オーディオ 2016/11/29 12:25
2016年11月28日(月)
「FFXV」とコラボしたウォークマン・ヘッドホン・スピーカーが29日に発売
サウンド / オーディオ 2016/11/28 18:06
2016年11月22日(火)
オーテク、東京・表参道でBluetoothヘッドホンの体験イベント
サウンド / オーディオ 2016/11/22 18:55
2016年11月21日(月)
オーテク、Sound Reality新製品購入者にもれなくハイレゾ音源プレゼント
サウンド / オーディオ 2016/11/21 18:47
2016年11月17日(木)
オンキヨー、ハイレゾ対応の開放型ヘッドホン「A800」
サウンド / オーディオ 2016/11/17 20:09
2016年11月11日(金)
ゼンハイザー、タッチ操作対応のBluetooth＋ノイズキャンセルヘッドホン
サウンド / オーディオ 2016/11/11 20:06
2016年11月02日(水)
Razer、7.1chサラウンド対応のゲーミングヘッドセット「ManO'War 7.1」
PCゲーミング 2016/11/02 17:27
七つの大罪とコラボしたウォークマン「A30」とヘッドホン「h.ear on」
サウンド / オーディオ 2016/11/02 13:57
バックナンバー
|2020
|2019
|2018
「ヘッドホン」の検索結果
FiiO、約9,000円のバランス出力対応ワイヤレスポタアン「BTR3K」
サウンド / オーディオ 2020/05/15 22:40
eイヤ、SHIBUYA TSUTAYA店を5月15日閉店。新型肺炎の影響で前倒しに
家電量販店 2020/05/15 17:00
約2,280円のUSB-Cケーブル型DAC、Sharkoonから - USB PDモデルも
サウンド / オーディオ 2020/05/15 16:00
FiiO、約2.4万円の卓上DACアンプ「K5 PRO」 - 高出力&高音質を追求
サウンド / オーディオ 2020/05/14 19:42
MSI、リフレッシュレート144Hz＆応答速度1msのゲーミングディスプレイ2種
周辺機器 2020/05/14 15:45
MSI、世界初のミニLEDディスプレイ搭載ノートPC「Creator 17」
PC本体 2020/05/14 14:58
ベルキン、iPad ProやAndroidスマホのUSB-Cを2つに分岐するアダプタ
スマホアクセサリー 2020/05/14 14:10
50V型で約5万円、ドンキの4Kチューナー搭載QLED液晶TV - 58V型は約6万円
テレビ / レコーダー 2020/05/14 12:45
MSIが初心者PCゲーマー向け新ブランド「MAG META 5」を立ち上げ
PCゲーミング 2020/05/14 12:40
ヤマハ、Qi対応のワイヤレス充電機能を備えた卓上オーディオシステム
サウンド / オーディオ 2020/05/13 16:42