「ヘッドホン」のニュースまとめ-2015年11月
2015年11月30日(月)
B&O play、タッチ操作可能なBluetoothヘッドホン「BeoPlay H7」
サウンド / オーディオ 2015/11/30 12:10
2015年11月27日(金)
オンキヨーのハイレゾヘッドホン「H500M」と「SHOW BY ROCK!!」がコラボ
サウンド / オーディオ 2015/11/27 16:17
AK T1pの発売日と価格決定 - Astell&Kernとbeyerdynamicのコラボヘッドホン
サウンド / オーディオ 2015/11/27 11:00
2015年11月26日(木)
パイオニア、7Hz～50kHz帯対応のハイレゾヘッドホン - バランス接続OK
サウンド / オーディオ 2015/11/26 16:45
2015年11月25日(水)
MONSTER、クリスティアーノ・ロナウドとコラボしたヘッドホン&イヤホン
サウンド / オーディオ 2015/11/25 18:02
2015年11月24日(火)
エレコム、新ゲーミングブランド「DUX」の40mmドライバー搭載ヘッドセット
PCゲーミング 2015/11/24 17:31
ハイレゾヘッドホン「h.ear on」の専用ケースをソニーストア限定で発売
サウンド / オーディオ 2015/11/24 16:47
2015年11月16日(月)
MONSTER、輝くヘッドホン「DIAMONDZ」の新色クリアブルー
サウンド / オーディオ 2015/11/16 18:05
MONSTER、スタジオクオリティを実現したヘッドホン「DNA Pro2.0」
サウンド / オーディオ 2015/11/16 17:44
2015年11月13日(金)
ゼンハイザー、オンイヤーヘッドホン「HD200」シリーズの新モデル
サウンド / オーディオ 2015/11/13 21:07
スカウター風のARディスプレイ搭載ヘッドホン - Android内蔵で遊べる
Android 2015/11/13 19:27
2015年11月12日(木)
フィリップス、他のイヤホンと音楽を共有できるBluetoothイヤホン
サウンド / オーディオ 2015/11/12 20:29
ロジクール、7.1chサラウンド対応の無線ヘッドセット「G933」を19日発売
PCゲーミング 2015/11/12 18:34
AKG、カジュアルヘッドホン「Y50」のBluetooth搭載モデル
サウンド / オーディオ 2015/11/12 16:51
2015年11月10日(火)
JVC、「WOOD」発表会 - 独自のウッド技術をついにハイレゾヘッドホンに投入
サウンド / オーディオ 2015/11/10 21:17
JVC、長年のウッド技術を応用した40mmドームユニットのハイレゾヘッドホン
サウンド / オーディオ 2015/11/10 13:06
2015年11月09日(月)
オンキヨー、ミニコンポ購入者1,000名にヘッドホンをプレゼント
サウンド / オーディオ 2015/11/09 16:28
2015年11月06日(金)
MASTER & DYNAMICのヘッドホン「MH40」など4モデルの新色発売
サウンド / オーディオ 2015/11/06 15:29
2015年11月05日(木)
防寒＋音楽 - ふわもこあったかイヤマフ型Bluetoothヘッドホン
サウンド / オーディオ 2015/11/05 15:24
2015年11月04日(水)
エレコム、LCPフィルム振動板採用のハイレゾヘッドホン「EHP-R/OH2000」
サウンド / オーディオ 2015/11/04 21:50
ゼンハイザー、真空管8本を搭載した約664万円のヘッドホンシステム
サウンド / オーディオ 2015/11/04 14:43
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「ヘッドホン」の検索結果
FiiO、約9,000円のバランス出力対応ワイヤレスポタアン「BTR3K」
サウンド / オーディオ 2020/05/15 22:40
eイヤ、SHIBUYA TSUTAYA店を5月15日閉店。新型肺炎の影響で前倒しに
家電量販店 2020/05/15 17:00
約2,280円のUSB-Cケーブル型DAC、Sharkoonから - USB PDモデルも
サウンド / オーディオ 2020/05/15 16:00
FiiO、約2.4万円の卓上DACアンプ「K5 PRO」 - 高出力&高音質を追求
サウンド / オーディオ 2020/05/14 19:42
MSI、リフレッシュレート144Hz＆応答速度1msのゲーミングディスプレイ2種
周辺機器 2020/05/14 15:45
MSI、世界初のミニLEDディスプレイ搭載ノートPC「Creator 17」
PC本体 2020/05/14 14:58
ベルキン、iPad ProやAndroidスマホのUSB-Cを2つに分岐するアダプタ
スマホアクセサリー 2020/05/14 14:10
50V型で約5万円、ドンキの4Kチューナー搭載QLED液晶TV - 58V型は約6万円
テレビ / レコーダー 2020/05/14 12:45
MSIが初心者PCゲーマー向け新ブランド「MAG META 5」を立ち上げ
PCゲーミング 2020/05/14 12:40
ヤマハ、Qi対応のワイヤレス充電機能を備えた卓上オーディオシステム
サウンド / オーディオ 2020/05/13 16:42