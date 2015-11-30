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「ヘッドホン」のニュースまとめ-2015年11月

ソニー、BOSE、パイオニア、JBLなど、人気のヘッドホン情報。

2015年11月30日(月)

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B&O play、タッチ操作可能なBluetoothヘッドホン「BeoPlay H7」

サウンド / オーディオ 2015/11/30 12:10

2015年11月27日(金)

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オンキヨーのハイレゾヘッドホン「H500M」と「SHOW BY ROCK!!」がコラボ

サウンド / オーディオ 2015/11/27 16:17

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AK T1pの発売日と価格決定 - Astell&Kernとbeyerdynamicのコラボヘッドホン

サウンド / オーディオ 2015/11/27 11:00

2015年11月26日(木)

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パイオニア、7Hz～50kHz帯対応のハイレゾヘッドホン - バランス接続OK

サウンド / オーディオ 2015/11/26 16:45

2015年11月25日(水)

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MONSTER、クリスティアーノ・ロナウドとコラボしたヘッドホン&イヤホン

サウンド / オーディオ 2015/11/25 18:02

2015年11月24日(火)

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エレコム、新ゲーミングブランド「DUX」の40mmドライバー搭載ヘッドセット

PCゲーミング 2015/11/24 17:31

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ハイレゾヘッドホン「h.ear on」の専用ケースをソニーストア限定で発売

サウンド / オーディオ 2015/11/24 16:47

2015年11月16日(月)

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MONSTER、輝くヘッドホン「DIAMONDZ」の新色クリアブルー

サウンド / オーディオ 2015/11/16 18:05

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MONSTER、スタジオクオリティを実現したヘッドホン「DNA Pro2.0」

サウンド / オーディオ 2015/11/16 17:44

2015年11月13日(金)

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ゼンハイザー、オンイヤーヘッドホン「HD200」シリーズの新モデル

サウンド / オーディオ 2015/11/13 21:07

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スカウター風のARディスプレイ搭載ヘッドホン - Android内蔵で遊べる

Android 2015/11/13 19:27

2015年11月12日(木)

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フィリップス、他のイヤホンと音楽を共有できるBluetoothイヤホン

サウンド / オーディオ 2015/11/12 20:29

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ロジクール、7.1chサラウンド対応の無線ヘッドセット「G933」を19日発売

PCゲーミング 2015/11/12 18:34

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AKG、カジュアルヘッドホン「Y50」のBluetooth搭載モデル

サウンド / オーディオ 2015/11/12 16:51

2015年11月10日(火)

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JVC、「WOOD」発表会 - 独自のウッド技術をついにハイレゾヘッドホンに投入

サウンド / オーディオ 2015/11/10 21:17

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JVC、長年のウッド技術を応用した40mmドームユニットのハイレゾヘッドホン

サウンド / オーディオ 2015/11/10 13:06

2015年11月09日(月)

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オンキヨー、ミニコンポ購入者1,000名にヘッドホンをプレゼント

サウンド / オーディオ 2015/11/09 16:28

2015年11月06日(金)

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MASTER & DYNAMICのヘッドホン「MH40」など4モデルの新色発売

サウンド / オーディオ 2015/11/06 15:29

2015年11月05日(木)

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防寒＋音楽 - ふわもこあったかイヤマフ型Bluetoothヘッドホン

サウンド / オーディオ 2015/11/05 15:24

2015年11月04日(水)

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エレコム、LCPフィルム振動板採用のハイレゾヘッドホン「EHP-R/OH2000」

サウンド / オーディオ 2015/11/04 21:50

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ゼンハイザー、真空管8本を搭載した約664万円のヘッドホンシステム

サウンド / オーディオ 2015/11/04 14:43

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FiiO、約9,000円のバランス出力対応ワイヤレスポタアン「BTR3K」

サウンド / オーディオ 2020/05/15 22:40

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eイヤ、SHIBUYA TSUTAYA店を5月15日閉店。新型肺炎の影響で前倒しに

家電量販店 2020/05/15 17:00

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約2,280円のUSB-Cケーブル型DAC、Sharkoonから - USB PDモデルも

サウンド / オーディオ 2020/05/15 16:00

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FiiO、約2.4万円の卓上DACアンプ「K5 PRO」 - 高出力&高音質を追求

サウンド / オーディオ 2020/05/14 19:42

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MSI、リフレッシュレート144Hz＆応答速度1msのゲーミングディスプレイ2種

周辺機器 2020/05/14 15:45

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MSI、世界初のミニLEDディスプレイ搭載ノートPC「Creator 17」

PC本体 2020/05/14 14:58

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ベルキン、iPad ProやAndroidスマホのUSB-Cを2つに分岐するアダプタ

スマホアクセサリー 2020/05/14 14:10

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50V型で約5万円、ドンキの4Kチューナー搭載QLED液晶TV - 58V型は約6万円

テレビ / レコーダー 2020/05/14 12:45

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MSIが初心者PCゲーマー向け新ブランド「MAG META 5」を立ち上げ

PCゲーミング 2020/05/14 12:40

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ヤマハ、Qi対応のワイヤレス充電機能を備えた卓上オーディオシステム

サウンド / オーディオ 2020/05/13 16:42

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