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「ヘッドホン」のニュースまとめ-2015年2月

ソニー、BOSE、パイオニア、JBLなど、人気のヘッドホン情報。

2015年02月27日(金)

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iBasso、カードサイズで96kHz/24bit対応のUSB-DAC内蔵ヘッドホンアンプ

サウンド / オーディオ 2015/02/27 15:32

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Jabra、充電から最長1年間バッテリーが持続するBluetoothヘッドセット

サウンド / オーディオ 2015/02/27 15:25

2015年02月20日(金)

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Jabra、シンプルなデザインのBluetoothヘッドホンに黒×ゴールドの新色

サウンド / オーディオ 2015/02/20 15:08

2015年02月15日(日)

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ポタ研2015冬、参考出展された注目の未発表プロダクツ

サウンド / オーディオ 2015/02/15 22:46

2015年02月13日(金)

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OPPO、スリムでエレガントなハイレゾ対応ポタアン「HA-2」 - iPhone 6と似合うサイズに高性能を凝縮

サウンド / オーディオ 2015/02/13 21:57

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ティアック、米KOSS社のスタジオモニターヘッドホンとポータブルヘッドホン

サウンド / オーディオ 2015/02/13 19:05

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ティアック、独beyerdynamicの密閉型ポータブルヘッドホン「DTX 350 p」

サウンド / オーディオ 2015/02/13 12:44

2015年02月12日(木)

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ソニー、ランニングを楽しく効果的に行うためのウェアラブルプレーヤー

サウンド / オーディオ 2015/02/12 15:57

2015年02月09日(月)

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ソニー、Bluetooth対応の最上位ヘッドホン - 新コーデック「LDAC」サポート

サウンド / オーディオ 2015/02/09 13:07

2015年02月06日(金)

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JVCケンウッド、ポップなカラーのキッズ向けヘッドホン

サウンド / オーディオ 2015/02/06 09:00

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「ヘッドホン」の検索結果

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約2,280円のUSB-Cケーブル型DAC、Sharkoonから - USB PDモデルも

サウンド / オーディオ 2020/05/15 16:00

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FiiO、約2.4万円の卓上DACアンプ「K5 PRO」 - 高出力&高音質を追求

サウンド / オーディオ 2020/05/14 19:42

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MSI、リフレッシュレート144Hz＆応答速度1msのゲーミングディスプレイ2種

周辺機器 2020/05/14 15:45

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MSI、世界初のミニLEDディスプレイ搭載ノートPC「Creator 17」

PC本体 2020/05/14 14:58

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ベルキン、iPad ProやAndroidスマホのUSB-Cを2つに分岐するアダプタ

スマホアクセサリー 2020/05/14 14:10

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50V型で約5万円、ドンキの4Kチューナー搭載QLED液晶TV - 58V型は約6万円

テレビ / レコーダー 2020/05/14 12:45

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MSIが初心者PCゲーマー向け新ブランド「MAG META 5」を立ち上げ

PCゲーミング 2020/05/14 12:40

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ヤマハ、Qi対応のワイヤレス充電機能を備えた卓上オーディオシステム

サウンド / オーディオ 2020/05/13 16:42

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在宅勤務にも使える、シュア初のNCヘッドホン「AONIC 50」5月14日発売

サウンド / オーディオ 2020/05/13 15:45

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ソニーのヘッドホン用アプリ更新、「場所」を学習してNCを自動切替可能に

サウンド / オーディオ 2020/05/13 13:27

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