「ヘッドホン」のニュースまとめ-2015年2月
2015年02月27日(金)
iBasso、カードサイズで96kHz/24bit対応のUSB-DAC内蔵ヘッドホンアンプ
サウンド / オーディオ 2015/02/27 15:32
Jabra、充電から最長1年間バッテリーが持続するBluetoothヘッドセット
サウンド / オーディオ 2015/02/27 15:25
2015年02月20日(金)
Jabra、シンプルなデザインのBluetoothヘッドホンに黒×ゴールドの新色
サウンド / オーディオ 2015/02/20 15:08
2015年02月15日(日)
ポタ研2015冬、参考出展された注目の未発表プロダクツ
サウンド / オーディオ 2015/02/15 22:46
2015年02月13日(金)
OPPO、スリムでエレガントなハイレゾ対応ポタアン「HA-2」 - iPhone 6と似合うサイズに高性能を凝縮
サウンド / オーディオ 2015/02/13 21:57
ティアック、米KOSS社のスタジオモニターヘッドホンとポータブルヘッドホン
サウンド / オーディオ 2015/02/13 19:05
ティアック、独beyerdynamicの密閉型ポータブルヘッドホン「DTX 350 p」
サウンド / オーディオ 2015/02/13 12:44
2015年02月12日(木)
ソニー、ランニングを楽しく効果的に行うためのウェアラブルプレーヤー
サウンド / オーディオ 2015/02/12 15:57
2015年02月09日(月)
ソニー、Bluetooth対応の最上位ヘッドホン - 新コーデック「LDAC」サポート
サウンド / オーディオ 2015/02/09 13:07
2015年02月06日(金)
JVCケンウッド、ポップなカラーのキッズ向けヘッドホン
サウンド / オーディオ 2015/02/06 09:00
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「ヘッドホン」の検索結果
約2,280円のUSB-Cケーブル型DAC、Sharkoonから - USB PDモデルも
サウンド / オーディオ 2020/05/15 16:00
FiiO、約2.4万円の卓上DACアンプ「K5 PRO」 - 高出力&高音質を追求
サウンド / オーディオ 2020/05/14 19:42
MSI、リフレッシュレート144Hz＆応答速度1msのゲーミングディスプレイ2種
周辺機器 2020/05/14 15:45
MSI、世界初のミニLEDディスプレイ搭載ノートPC「Creator 17」
PC本体 2020/05/14 14:58
ベルキン、iPad ProやAndroidスマホのUSB-Cを2つに分岐するアダプタ
スマホアクセサリー 2020/05/14 14:10
50V型で約5万円、ドンキの4Kチューナー搭載QLED液晶TV - 58V型は約6万円
テレビ / レコーダー 2020/05/14 12:45
MSIが初心者PCゲーマー向け新ブランド「MAG META 5」を立ち上げ
PCゲーミング 2020/05/14 12:40
ヤマハ、Qi対応のワイヤレス充電機能を備えた卓上オーディオシステム
サウンド / オーディオ 2020/05/13 16:42
在宅勤務にも使える、シュア初のNCヘッドホン「AONIC 50」5月14日発売
サウンド / オーディオ 2020/05/13 15:45
ソニーのヘッドホン用アプリ更新、「場所」を学習してNCを自動切替可能に
サウンド / オーディオ 2020/05/13 13:27