「イヤホン」の最新情報・話題まとめ
2016年11月25日(金)
Astell&Kern、ユニバーサルIEM「Michelle」の発売日と価格が決定
サウンド / オーディオ 2016/11/25 19:04
Shure、抽選で1,500名に当たる「冬のプレゼントキャンペーン」
サウンド / オーディオ 2016/11/25 14:37
2016年11月22日(火)
JVC、カジュアルなWOODイヤホン「HA-FW7」 - ハイレゾ対応
サウンド / オーディオ 2016/11/22 13:20
2016年11月18日(金)
RHA、ポタアン「Dacamp L1」やイヤホン「CL1 Ceramic」など発売日決定
サウンド / オーディオ 2016/11/18 17:21
2016年11月16日(水)
JBL、1,880円のカナル型イヤホン
サウンド / オーディオ 2016/11/16 21:19
JVC、ソリッドなハイレゾ対応イヤホンSOLIDAGE「HA-FD7」
サウンド / オーディオ 2016/11/16 17:27
2016年11月15日(火)
オンキヨー、コンパクトで装着感に配慮した1万円のBluetoothイヤホン
サウンド / オーディオ 2016/11/15 20:51
2016年11月14日(月)
サッカー日本代表公認イヤホン、フォステクスの「KOTORI」ブランドから
デジカメ 2016/11/14 15:21
2016年11月11日(金)
ラディウス、ハイレゾ対応でケーブル着脱式の最上位イヤホン「HP-NHR31」
サウンド / オーディオ 2016/11/11 19:25
e☆イヤホン、防水IPX4で約7,000円のBluetoothイヤホン
サウンド / オーディオ 2016/11/11 16:26
2016年11月04日(金)
AUDEZE、世界初のセミオープン・平面駆動イヤホン「iSINE」
サウンド / オーディオ 2016/11/04 12:47
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