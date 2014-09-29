「イヤホン」の最新情報・話題まとめ
2014年09月29日(月)
ビックカメラ、新宿東口に女性向けの「音乙女ヘッドホン」コーナー
サウンド / オーディオ 2014/09/29 18:37
2014年09月26日(金)
パナソニック、DTSの「Headphone:X」サラウンドに対応した重低音イヤホン
サウンド / オーディオ 2014/09/26 17:46
2014年09月25日(木)
ソニー、インナーイヤー最上位「XBA-Z5」 - 新BAと16mmドライバーの3ウェイ
サウンド / オーディオ 2014/09/25 14:08
2014年09月22日(月)
JVCケンウッド、スマホに取り付けられるコードホルダー付きミニヘッドホン
サウンド / オーディオ 2014/09/22 12:30
2014年09月19日(金)
デノン、「MUSIC MANIAC」シリーズのプレミアムポータブルヘッドホン
サウンド / オーディオ 2014/09/19 16:22
2014年09月18日(木)
ランティス祭り「いい音ユニオン」ブースで、いつもとちがう高音質なアニソンを聴いてきた
サウンド / オーディオ 2014/09/18 21:54
暮らしのサウンドビジュアル 第109回 標準付属品のイヤホンから買い替える高"コスパ"イヤホン(7)
サウンド / オーディオ 2014/09/18 21:05
日立マクセル、スポーツブランド"ATHLETA"コラボ第二弾のBTスピーカーなど
サウンド / オーディオ 2014/09/18 17:46
2014年09月17日(水)
ボーズ、シリコン製ウイングで快適な装着感のインイヤーヘッドホン
サウンド / オーディオ 2014/09/17 21:11
2014年09月12日(金)
フロンティア、KlipschのイヤホンReference R6にiOS/Android両対応モデル
サウンド / オーディオ 2014/09/12 17:56
ビックカメラ、Westoneのカスタムイヤホン販売開始 - 店内で耳型採取も可能
サウンド / オーディオ 2014/09/12 17:17
2014年09月09日(火)
ソニー、リモコン省略で16gと軽くなったスポーツ向け防滴Bluetoothイヤホン
サウンド / オーディオ 2014/09/09 14:48
ソニー、真鍮ハウジングや上下対称アーマチュアを採用するBAヘッドホン
サウンド / オーディオ 2014/09/09 14:13
2014年09月08日(月)
ゼンハイザー、「MOMENTUM」シリーズ初のイヤホン - 欧州価格は99ユーロ
サウンド / オーディオ 2014/09/08 14:11
2014年09月01日(月)
ミックスウェーブ、ポタアン「AlgoRhythm Picollo」にゴールドカラーモデル
サウンド / オーディオ 2014/09/01 17:44
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