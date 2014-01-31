「イヤホン」の最新情報・話題まとめ
2014年01月31日(金)
上海問屋、付属のパーツを付け替えて音質を調節できるカナルイヤホン
周辺機器 2014/01/31 18:09
2014年01月29日(水)
ミックスウェーブ、12ドライバー構成のハイエンドカスタムイヤホン
サウンド / オーディオ 2014/01/29 17:16
2014年01月28日(火)
JVCケンウッド、ウッドドームユニット採用イヤホンにハイレゾ対応モデル
サウンド / オーディオ 2014/01/28 18:22
2014年01月21日(火)
zionote、レベッカミンコフとコラボした新ブランド「FRENDS」のイヤホン
サウンド / オーディオ 2014/01/21 20:51
ソニー、φ12mmでφ16mm同等のサウンドを実現するドライバー採用のイヤホン
サウンド / オーディオ 2014/01/21 13:25
2014年01月20日(月)
フォステクス、ケーブル交換可能なダイナミック型インナーイヤーヘッドホン
サウンド / オーディオ 2014/01/20 15:56
2014年01月14日(火)
エレコム、独自機構により重低音を強化したカナル型イヤホン2製品
サウンド / オーディオ 2014/01/14 18:23
エレコム、トーンの異なるピンク6色から選べる女性向けイヤホン
サウンド / オーディオ 2014/01/14 15:20
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