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「中国半導体」の最新情報・話題まとめ

半導体業界において、政府主導で半導体製造の国産化を推し進めている中国。市場としても高い期待がある、中国の半導体に関する話題をお届けします

2019年10月02日(水)

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PC向けDRAMの価格は第3四半期に下落から安定化へ移行 - TrendForce

半導体デバイス 2019/10/02 07:13

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中国半導体企業のYMTC、64層3D NANDの年内量産化にめど

半導体デバイス 2019/03/28 07:12

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中国の半導体生産能力は年平均15%の高成長も、国家目標には届かず

半導体デバイス 2019/02/20 06:00

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ISSM2018 - 半導体製造現場で注目を集めるAI活用 第5回 YMTCの3D NAND市場攻略に向けた奇策「Xtacking」

半導体デバイス 2019/01/31 08:30

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2019年の中国半導体産業の成長率は過去5年間で最低の見通し - TrendForce

半導体デバイス 2019/01/25 17:52

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ISSM2018 - 半導体製造現場で注目を集めるAI活用 第4回 3D NAND市場のゲームチェンジャー目指す中国YMTC

半導体デバイス 2019/01/24 09:08

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米中貿易戦争と国内経済の悪化で減速を余儀なくされる中国の半導体製造

半導体デバイス 2019/01/23 09:30

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ISSM2018 - 半導体製造現場で注目を集めるAI活用 第3回 IDM、ファウンドリに次ぐ第3の半導体製造形態が中国で誕生

半導体デバイス 2019/01/17 08:49

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ISSM2018 - 半導体製造現場で注目を集めるAI活用 第1回 AI活用でスマートな半導体工場を実現

半導体デバイス 2019/01/03 09:57

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欧州に手を伸ばす中国半導体 - 中国EMSによる蘭Nexperia買収の可能性

半導体デバイス 2018/10/30 07:32

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中国YMTC、独自技術採用の32層3D NANDを2019年に量産 - 64層も開発済み

半導体デバイス 2018/08/17 09:13

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