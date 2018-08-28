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「建築」の最新情報・話題まとめ

建築物の設計および施工に関する技術の話題をお届けします。

2018年08月30日(木)

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KDDIら、沖縄独自の熱中症対策アルゴリズム構築に向け実証事業開始

組み込み 08/30 18:57

2018年08月28日(火)

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戸田建設と村田製作所、建設現場向け安全モニタリングシステムを開発

組み込み 08/28 17:34

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