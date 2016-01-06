「Bluetooth」の最新情報・話題まとめ
2016年01月29日(金)
2台のBluetooth機器に音楽を飛ばせるオーディオトランスミッター
サウンド / オーディオ 01/29 20:03
2016年01月27日(水)
ソニー、EDM向きの大音圧・重低音Bluetoothスピーカー「SRS-XB3」
サウンド / オーディオ 01/27 13:00
2016年01月26日(火)
手のひらサイズの防水Bluetoothスピーカー - パッシブラジエーター搭載
サウンド / オーディオ 01/26 20:33
クリエイティブ、5ドライバー・バイアンプ構成のBluetoothスピーカー
サウンド / オーディオ 01/26 17:08
2016年01月25日(月)
ヤコブ・イェンセン氏がデザインしたモダンなBluetoothスピーカー
サウンド / オーディオ 01/25 15:25
2016年01月21日(木)
マグレックス、iPad Pro用のBluetoothキーボードケースを2モデル
アップル 01/21 14:48
JBL、2人で音楽を共有できるBluetoothヘッドホン「EVEREST」
サウンド / オーディオ 01/21 13:00
2016年01月20日(水)
ソニー、360度に音が広がる有機ガラス管スピーカー
サウンド / オーディオ 01/20 11:00
2016年01月15日(金)
2016年01月14日(木)
バッファロー、タブレットや2in1 PCに向く静音Bluetoothマウス
周辺機器 01/14 18:23
2016年01月13日(水)
2016年01月12日(火)
「スマートウオッチではなくスマート化された腕時計」 - 米Razer
時計 / ウェアラブル 01/12 18:04
JBL、車のサンバイザーに取り付けられるBluetoothスピーカー
その他ガジェット 01/12 16:33
スント、標高差を楽しむスポーツに向けたGPSウオッチ
時計 / ウェアラブル 01/12 15:42
2016年01月09日(土)
2016年01月08日(金)
サンワサプライ、Bluetoothキーボード付きの10.1型タブレット汎用ケース
周辺機器 01/08 16:19
2016年01月07日(木)
2016年01月06日(水)
ソニー、ハイレゾヘッドホン「h.ear on」のBT&ノイズキャンセル対応モデル
サウンド / オーディオ 01/06 21:28
オリンパス、Bluetoothを搭載したリニアPCMレコーダー - ハイレゾ録音対応
その他ガジェット 01/06 17:27
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