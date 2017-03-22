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「BASELWORLD 2017」の最新情報・話題まとめ

世界最大級の時計と宝飾品の展示会「BASELWORLD 2017」、スイスのバーゼルにて開催。日本国内の時計メーカーを中心に、BASELWORLD 2017の模様をお伝えする。

2017年05月19日(金)

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BASELWORLD 2017 - ウブロの哲学と技術は健在、サファイアと2軸トゥールビヨンに注目

時計 / ウェアラブル 05/19 11:22

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BASELWORLD 2017 - ハミルトン、「ベンチュラ」「エアレース」など記念モデル続々

時計 / ウェアラブル 05/19 09:59

2017年05月16日(火)

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BASELWORLD 2017 - ブランパンの看板、「ヴィルレ」と「フィフティ ファゾムス」に込めた精神

時計 / ウェアラブル 05/16 07:00

2017年05月10日(水)

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BASELWORLD 2017 - ロンジン、精度を徹底追求した新作を自動巻とクォーツで発表

時計 / ウェアラブル 05/10 09:27

2017年05月08日(月)

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BASELWORLD 2017 - グラハム、コケティッシュな美女とともにBASELWORLDに登場!

時計 / ウェアラブル 05/08 18:28

2017年05月02日(火)

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BASELWORLD 2017 - ティソ、「バナナウォッチ」100周年でオリジナルデザインを忠実に復刻

時計 / ウェアラブル 05/02 13:12

2017年04月24日(月)

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BASELWORLD 2017 - オリス、創設当時のヴィンテージモデル復刻、最新ムーブメントモデルも

時計 / ウェアラブル 04/24 00:57

2017年04月17日(月)

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BASELWORLD 2017 - ジン、技術・理論・哲学に裏打ちされた魅力あるモデルの数々

時計 / ウェアラブル 04/17 00:00

2017年04月14日(金)

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BASELWORLD 2017 - オメガ、スピードマスター60周年! 記念モデルや新コレクションが続々登場

時計 / ウェアラブル 04/14 00:00

2017年04月13日(木)

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BASELWORLD 2017 - タグ・ホイヤー、多彩なカスタマイズが可能なモジュール式コネクテッド

時計 / ウェアラブル 04/13 00:00

2017年04月03日(月)

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BASELWORLD 2017 - シチズン、エコ・ドライブ「Bluetooth」や「One」のレギュラーモデルを投入

時計 / ウェアラブル 04/03 09:03

2017年04月02日(日)

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BASELWORLD 2017 - グランドセイコー、独立ブランドへ決意の原点回帰

時計 / ウェアラブル 04/02 00:38

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BASELWORLD 2017 - セイコー初のダイバーズウオッチを復刻、5周年のアストロンも一気に拡充

時計 / ウェアラブル 04/02 00:35

2017年03月27日(月)

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BASELWORLD 2017 - 史上最大!? カシオの出展をどっさり写真でチェック

時計 / ウェアラブル 03/27 23:14

2017年03月25日(土)

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BASELWORLD 2017 - 写真で見るカシオのOCEANUS特別仕様モデル

時計 / ウェアラブル 03/25 15:13

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BASELWORLD 2017 - 写真で見るG-SHOCK MR-G特別仕様モデル

時計 / ウェアラブル 03/25 14:29

2017年03月23日(木)

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「とんでもないG-SHOCK」が来る!? - G-SHOCKを創り上げた伊部菊雄氏の挑戦、実現可能性は10%!?

時計 / ウェアラブル 03/23 19:58

2017年03月22日(水)

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BASELWORLD 2017 - 最高のG-SHOCK「MR-G」は伝統と先進を融合、80万円也!

時計 / ウェアラブル 03/22 17:01

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BASELWORLD 2017 - カシオ、輝く朝日を表現したメタルウオッチ「SHEEN」

時計 / ウェアラブル 03/22 17:00

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BASELWORLD 2017 - カシオ、スマホ連携＋モータースポーツ「EDIFICE」

時計 / ウェアラブル 03/22 17:00

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BASELWORLD 2017 - カシオ、上質仕上げ「PRO TREK Smart WSD-F20S」限定版

時計 / ウェアラブル 03/22 17:00

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BASELWORLD 2017 - カシオ、青のグラデが輝く「OCEANUS」限定サマーモデル

時計 / ウェアラブル 03/22 17:00

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BASELWORLD 2017 - カシオ、青から紫へうつろう「OCEANUS」特別仕様

時計 / ウェアラブル 03/22 17:00

2017年03月12日(日)

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ブランパン、PRE BASELWORLD 2017「フィフティ ファゾムス バチスカーフ」

時計 / ウェアラブル 03/12 15:13

2017年02月05日(日)

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オメガ「スピードマスター」、BASEL WORLD 2017に先駆け新作を発表

時計 / ウェアラブル 02/05 16:23

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