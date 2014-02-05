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「Atom」の最新情報・話題まとめ

Intelの省電力プロセッサ「Atom」シリーズの最新情報を発信。

2014年02月25日(火)

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Intel、スマホ/タブレット向け2.13GHz駆動の64ビットAtomなどを発表

半導体デバイス 02/25 12:08

2014年02月24日(月)

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Intel、"Merrifield/Moorefield"ことスマホ向けAtom Z3400/3500シリーズ発表

自作 / テクノロジ 02/24 20:55

2014年02月19日(水)

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REGZAやnasneと連携する8型Windowsタブレット - 東芝「dynabook Tab VT484」を試す

PC本体 02/19 18:32

2014年02月10日(月)

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Windows 8.1を搭載した395gの8型タブレット - デル「Venue 8 Pro」を試す

PC本体 02/10 18:30

2014年02月05日(水)

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米Intel、ノートPC向けプロセッサ"Bay Trail-M"の生産を段階的に終了へ

自作 / テクノロジ 02/05 23:20

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