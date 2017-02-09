「Android Wear」の最新情報・話題まとめ
2017年02月27日(月)
2017年02月09日(木)
「Android Wear 2.0」登場、スマートウォッチの独り立ちへ大きく前進
時計 / ウェアラブル 02/09 08:28
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