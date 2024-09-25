ドイツのトラベルケース「Floyd」がポップアップ第2弾を開催 - 第1回の反響を受けて期間を3週間に延長

ドイツ発のトラベルケースブランドの「Floyd(フロイド)」は、伊勢丹新宿店の本館地下1階にて第2弾となるポップアップストアを開催する。第1回の反響を受けて開催期間が延長された今回は、10月2日から22日までの3週間。
Floydは、ドイツ・ミュンヘン出身のBernd GeorgiとHorst Kernが、70年代のベニスビーチ・ボヘミアンからインスピレーションを受けて誕生した、スタイリッシュで機能的なトラベルケースブランド。カラフルな展開と、スケートボードのウィールを採用したキャスター部分が特徴となっている。
ポップアップストアの詳細は以下の通り。
- 開催期間：10月2日～10月22日 10:00～20:00
- 場所：伊勢丹新宿店 本館地下1階 旅行鞄
商品の詳細は以下の通り。イベントでは取り扱わないカラーもある。
FLOYD CABIN
- 価格：12万1,000円
- カラー：Bounty White、Floyd Gold、Sugar Pink、Miami Blue、Pacific Blue、Hot Orange、Magic Purple、Vegas Green、Tarmac Grey、Bronco Brown
- サイズ：55.5cm×39cm×23cm
- 重量：4.4kg
- 容量：41リットル
- 外装：100%ポリカーボネート マクロロン
- 裏地：リサイクルポリサテン
- その他仕様：360°スケートボードスピナーホイールシステム採用、アルミニウムフレーム構造、3桁TSAロック採用、スーツケースカバー、シューズバッグ、ハンドスパナ付き
FLOYD CHECK-IN
- 価格：14万3,000円
- カラー：Bounty White、Floyd Gold、Sugar Pink、Miami Blue、Pacific Blue、Hot Orange、Magic Purple、Vegas Green、Tarmac Grey、Bronco Brown
- サイズ：70cm×45cm×25cm
- 重量：5.8kg
- 容量：61リットル
- 外装：100%ポリカーボネート マクロロン
- 裏地：リサイクルポリサテン
- その他仕様：360°スケートボードスピナーホイールシステム採用、アルミニウムフレーム構造、3桁TSAロック採用、スーツケースカバー、シューズバッグ、ハンドスパナ付き
FLOYD TRUNK
- 価格：16万5,000円
- カラー：Sugar Pink、Miami Blue、Pacific Blue、Hot Orange、Vegas Green、Tarmac Grey、Bronco Brown、Magic Purple
- サイズ：78cm×50.5cm×29cm
- 重量：6.8kg
- 容量：95リットル
- 外装：100% ポリカーボネート マクロロン
- 裏地：リサイクルポリサテン
- その他仕様：360°スケートボードスピナーホイールシステム採用、アルミニウムフレーム構造、3桁TSAロック採用、スーツケースカバー、シューズバッグ、ハンドスパナ付き
トラベルケースは全色赤のウィールが付属しているが、11色の交換パーツを組み合わせて付け替えることで、オリジナルカラーリングを楽しめる。ウィールは8個入りで、各ウィールにABEC7メタル・ボールペアリングが2個付属する。
FLOYD WHEEL SET
- 価格：1万1,000円
- カラー：Kickin Orange、Laser Green、Speed Yellow、Glow in the Dark、Rocket Gold、Neon Pink、Marshmallow Pink、Floyd Pink、Racing Green、Jet Blue、Knievel Blue
FLOYD WEEKENDER
- 価格：4万700円
- カラー：Bronco Brown、Gator Green、Hot Orange、Sugar Pink、SharkBlue、Sky Blue、Funky Lilac
- サイズ：46cm×31cm×24cm
- 容量：30リットル
- 素材：ナイロンツイル
- 裏地：リサイクルポリサテン
- その他仕様：パッド入りラップトップコンパートメント仕様、調節可能なショルダーストラップ2本付き、すべてのFloydトラベルケースに取り付け可能、巾着袋付き
FLOYD WASHKIT
- 価格：1万7,600円
- カラー：Bronco Brown、Gator Green、Hot Orange、Sugar Pink、Shark Blue、Holld Wood Pink、Sky Blue
- サイズ：24cm×19.5cm×9cm
- 容量：4リットル
- 素材：ナイロンツイル
- 裏地：リサイクルポリサテン
- その他仕様：マルチコンパートメント仕様、Floyd巾着ダスターバッグ付き