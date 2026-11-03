長谷工アーベストは、福岡県の「住みたい街(駅)ランキング」および「今後、注目の街(駅)ランキング」の調査結果を10月8日に発表した。調査は2026年7月13日〜26日の期間、福岡県在住のモニターを対象に実施したWEBアンケート465件を集計したもの。

2026年の福岡県「住みたい街(駅)ランキング」では、「博多」が調査開始以来9年連続の第1位を獲得。具体的には「新幹線や地下鉄、空港へのアクセスが良く、公私ともにどこへ行くにも便利だから」「駅周辺に商業施設や飲食店が充実していて、買い物や食事に困らず住みやすいから」などの理由が寄せられた。

次いで2位は「大橋」、3位は「薬院」・「天神・西鉄福岡」が続いた。

「薬院」は、2018年以来8年ぶりのトップ3入りとなり、交通利便性の高さに加え、落ち着いた住環境とのバランスが評価されており、福岡市地下鉄七隈線延伸の効果が定着したことや、「天神ビッグバン」をはじめとする都心部の再開発による利便性向上の波及効果から、再び住みたい街としての評価が高まった。

昨年比で大幅にランクアップした街(駅)は、「西鉄平尾」「久留米」が挙げられた。「西鉄平尾」は、“都心アクセスと居住性のバランスの良さ”の両立を評価する声が多く聞かれた。また、近年では大規模マンションの供給もみられ、住宅地としての注目度も高まっている。

また、「久留米」は、“新幹線を利用できる交通利便性”や“豊かな自然”などが評価されたほか、駅前タワーマンション等の開発による今後の期待もあり、調査開始以来初のトップ10入りとなった。

今回新たに調査した「次に選ばれる街(駅)ランキング」では、「住みたい街(駅)ランキング」と同様に「博多」や「天神」など、福岡都心部の再開発が進むエリアが上位にランクインしており、街の将来性やさらなる利便性向上への期待の高さがうかがえる結果に。

また、住みたい街(駅)ランキングでは上位10位に入っていない「箱崎」「香椎」が、次に選ばれる街(駅)としてランクインした。

6位の「箱崎」は、九州大学箱崎キャンパス跡地における大規模再開発が計画されており、新駅構想や研究開発拠点の整備、商業・住宅機能の導入など、今後のまちづくりの進展に注目が集まっている。

8位の「香椎」は、駅周辺の商業施設の整備などから街の評価が高まっている。将来性も住まい選びの重要な評価軸となる中、「次に選ばれる街(駅)」についても、今後は支持をさらに高めていくことが期待される。

今回のランキングでは、博多が9年連続で1位となり、交通アクセスや生活利便性に優れた街が引き続き支持を集めた。一方、薬院が8年ぶりにトップ3入りし、久留米が初のトップ10入りを果たすなど、順位にも変化が見られた。また、今後注目される街として箱崎や香椎もランクインしており、再開発による将来性や住環境の充実が、これからの街選びを左右するポイントとなりそうだ。