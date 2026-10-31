スター・マイカは、中古マンション市場における「在庫件数」と「成約率」の月次推移(2025年8月～2026年8月)に関する分析結果を10月14日に発表した。調査は2025年8月～2026年8月の期間、首都圏(1都3県)のレインズマーケットインフォメーションの登録データを活用し、各価格帯・エリアにおける「在庫件数」と「成約率」の相関係数の算出、および金利動向を踏まえた分析をしたもの。

首都圏中古マンションの全価格帯の概要

首都圏全体の市場動向を見ると、神奈川県、埼玉県、千葉県の3県の需要が維持・微減で推移する中、東京都では顕著な需要の低下と在庫増加が見られる。

2025年8月の成約率と在庫件数を100として、月ごとの推移を算出したところ、東京都は在庫件数が増加する一方で成約率が低下し続けており、両者が強い逆相関(-0.85)の関係になっている。同じ首都圏でも、東京都と周辺3県では明確な差が生じているといえる。

価格帯ごとにデータを分析すると、まず3,000万円未満の価格帯では、在庫が減少傾向にありるが、成約率は8～10%の水準を維持している(在庫と成約率に相関なし)。

続いて3,000～4,000万円台の価格帯では、昨年11月までの急激な在庫減少を経て今年は一定の在庫件数を維持する推移。

成約率も10～12%を軸に推移しており、物件が出れば消化されるという環境を保っている(在庫と成約率に相関なし)。

今後の展望として、5,000万円未満の中古マンションは、近年の家賃高騰リスクと比較しても金利上昇の負担は限定的との見方から、今後も底堅い需要が継続すると予想される。主に自己居住用物件として取引されるため、突発的な供給過多によって需給が崩れる懸念も少なく、市場としての安定性が高い点も強み。

5,000万円台を境に傾向が変化する。

東京都では在庫件数と成約率に強い逆相関(相関係数 -0.79)が見られる。2026年2月頃から成約率が低下傾向に転じ、それに伴い5月以降は在庫件数が急激に増加した。 一方で成約件数は3割ほど減少しており、成約率は約半分の水準に落ち込んだ。

7,000～9,000万円台でも同様に、在庫件数の増加と成約率の下落が見られ、非常に強い逆相関(相関係数 -0.90)となっている。昨年は16～17%あった成約率は、直近2026年8月で6.8%まで低下した。

1億円台については、昨年までは成約率が11～12%で推移していたが、2026年より成約率が急落し4%台に。一方、在庫件数は当初の約2倍に増加しており、他の価格帯よりも在庫増加のペースが顕著だ(相関係数 -0.94)。

特に1.5～1.9億円台などでは、成約率が2%台(在庫の消化に約3年かかるペース)にまで落ち込んでいる。

5,000万円〜1億円台の物件では、金利上昇によって下位価格帯・周辺エリアへ需要が流出する可能性は多少考えられるものの、引き続きペアローン活用層や現金購入層が下支えすると予想される。同価格帯は結婚・出産・進学等のライフイベントに伴う「居住目的」の需要が底堅く、堅調に推移する見通し。

2億円以上は他の価格帯とは異なり昨年から在庫件数の増加が続いている。また、成約率は昨年の3％台後半から、1年で半分以下に低下していることが明らかになった。

2億円以上の超高価格帯は、投資資金や海外マネーによる「値上がり目的」の取引が中心の市場。現在、過熱感の終息によって供給過剰に陥りやすい状況にあり、新築転売等の投機的な物件において成約坪単価の下落など弱含みの傾向が見られる。

こうした一部物件における投機的取引の落ち着きが価格調整として表れており、同価格帯においては今後も成約率1〜2%での推移が継続する見込み。

今回の分析では、東京都の中古マンション市場において、価格帯による需給の違いが鮮明となった。5,000万円未満の物件では比較的底堅い需要が維持される一方、5,000万円台以上では在庫の増加と成約率の低下が目立ち、特に1億円台や2億円以上の高価格帯で売れ行きの鈍化が進んでいる。今後は金利動向に加え、増加する在庫が価格調整につながるかが注目される。