銀座のクラブに勤務する筆者が「銀座に出没するちょっと残念なおじさん」をご紹介します。

今回ご紹介するのは、女性に「何が欲しいのか言ってごらん」と言いながら「あなた」以外の答えは許してくれなさそうなおじさん。

100年の恋も冷める瞬間

些細な事で「あれ？私ってどうしてこの人のことを好きになったんだろう」と、相手に対して幻滅してしまう瞬間ってありますよね。

例えば、恋人とスキンシップやその先を楽しんでいる最中に

「何が欲しいのか言ってごらん」

と、キザな顔で言われたとき。

おそらく、期待されているアンサーは「あ・な・た」とかなんだろうけれど、それがわかりきっているだけに、どうしても「あ・な・た」とは言いたくないというか。へんてこりんなロールプレイングにいきなり参加させられたこちらとしては、ただただ困惑するというか。単純にこっぱずかしいのです。

じゃあ何が欲しいんだろう？富、名声、力？アニメ『ワンピース』のオープニングがたしかこんな感じだったような……と、余計なことを考えているうちにだんだんソノ気がなくなる、なんてこともあります。



漫画: ひえじまゆりこ

✅過去の残念おじさん漫画を一気読み

冷めるというかイライラする

この「何が欲しいのか言ってごらん」というフレーズですが、別のおじさんからも聞いたことがあります。それも1人や2人ではありません。

いったいおじさんはどこで「何が欲しいのか言ってごらん」などというフレーズを覚えてくるのでしょうか。元ネタがわからず、毎度困惑しています。

「何が欲しいのか言ってごらん」と、たずねられた際に「あ・な・た」とは答えたくなくて、聞こえないふりをしたり、やや強引だけれど寝たふりをしてやり過ごしたことがある女は、きっと私以外にもいるはず。

へんてこりんなロールプレイングにノリノリで参加してくれる女性はそうそういない、というかほぼゼロなので、嫌われたくないおじさんは「何が欲しいのか言ってごらん」などのキザなセリフは封印することをおすすめします。

指示待ち人間は帰れ

今回は、女性に「何が欲しいのか言ってごらん」と言いながら「あなた」以外の答えは許してくれなさそうなおじさんについて紹介しました。

ちなみに、「何が欲しいのか言ってごらん」の次に聞きたくないフレーズは

「どうして欲しいのか言ってごらん」

です。

これを言われた瞬間、「やれやれ、これだから指示待ち人間は……もういい！帰れ！」とパワハラ顔になります。