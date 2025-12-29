銀座のクラブに勤務する筆者が「銀座に出没するちょっと残念なおじさん」をご紹介します。

今回ご紹介するのは、「妻は里帰り出産です」となぜか教えてくれるおじさんです。

だからなんだよ

「妻は里帰り出産です」と、何故かキリッとした顔で教えてくれるおじさんがいます。

妻の希望を理解し叶える良い夫であることをアピールしているのかもしれません。しかし多くの場合はこうです。

「ということはですよ」

に続いて、

「今晩のオレはフリーです」

「奥さんが妊娠中で全然シてくれなくて～」

「めっちゃムラムラしてます(笑)」



です。

だからなんだよ、と言いたいところですがそこは

「へー！すっごーい」

と、ニコニコしておくのが正解。だってそこは夢の国なのですから。

今がチャンスだ、ラッキー! と張り切っているのはあなただけ

こんなことは本当は言いたくないのですが、「めっちゃムラムラしてます(笑)」と聞いて、今がチャンスだ、ラッキー! と張り切ってくれる女の子はいません。いたとしたら相当ヤバい女です。

多くの女は奥様が大変なときに浮かれている男性にはトキメキません。「奥さんが頑張っているんだからオレはもっと頑張らなくちゃ」という姿勢の方が素敵ですよね。

愛妻家で子育てに一生懸命なパパさんってどこでも評判が良いですよ。頑張らなくちゃと言いながら時々ホステスにもちょっかいを出しているような器用なメンズがズルく賢く婚外恋愛、ひいては奥様以外の女性とのあんなことやこんなことを楽しめるわけなのであって。

奥様のご不在中に「めっちゃムラムラしてます(笑)」とギラついているようなガサツで夫としても父親としてもイマイチちょっとイケてないおじさんが器用な男性のマネをしてはいけません。

ムラムラは“そういうお店”で発散することをおすすめしたいです。くれぐれも奥様にはバレないように。「里帰り」から帰ってきてくれなくなっちゃいますよ。

漫画: ひえじまゆりこ

まずは奥様のケアに専念しましょう

今回は「妻は里帰り出産です」と何故か教えてくれるおじさんについて解説しました。

良い夫としての顔も、良い父親としての顔も両方手に入れながら、時々あーんなことやこーんなこともできちゃう男性に私たちはメロメロになっちゃうわけでして。

よって皆さんは「妻は里帰り出産です」と、キリッとしている場合ではないのです。まずは奥様の心配をしましょう。話はそれからです。