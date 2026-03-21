ストレスで“急に老ける人”の正体――医師が解説する脱毛のメカニズム

「ストレスで一気にハゲる」――22歳から69歳までのマイナビニュース会員410名に聞いたところ、実に8割以上の方がこの説を信じていることがわかりました。

回答者の声を見ると、「ストレスで後頭部に500円玉ほどの脱毛ができた」という実体験を持つ方がいる一方、「ストレスだらけの仕事をしているが薄毛にはなっていない」と噂を否定する声もありました。

では実際のところ、この噂に科学的な根拠はあるのでしょうか。AGA治療を専門とする金仁星先生にお話を伺ったところ、「ストレスで一気にハゲる」というのは医学的に「起こりうること」だという答えが返ってきました。

ストレスが関与する脱毛症は複数ある

金先生によると、ストレスが関与する脱毛症にはいくつかの種類があります。

まず代表的なものが円形脱毛症です。自己免疫反応によって毛包が攻撃されることで起こるもので、ストレスが誘因になることがあるといいます。

次に、強いストレスや発熱、手術などをきっかけに、2〜3ヶ月後に広範囲の脱毛が起こる「休止期脱毛」。

さらに、心理的な要因から自ら毛を抜いてしまう「抜毛症」も、ストレスと深く関わる脱毛症の一つとして挙げられています。

ストレスが脱毛を引き起こすメカニズム

金先生によると、ストレスを受けると体内でコルチゾールなどのストレスホルモンが分泌され、髪の成長サイクルが乱れたり、免疫系に影響を与えて脱毛を引き起こすことがあるといいます。

気になるのは回復までの期間ですが、円形脱毛症は、軽症であれば自然に治るケースが多いとのこと。休止期脱毛もストレスの原因が解消されれば、通常数ヶ月から1年ほどで自然に回復することが多いそうです。

ただし、重症になるとステロイド治療が必要になる場合もあり、完全に元の状態に戻るまでに相当な時間がかかることもあります。

予防のためには、ストレスをためない工夫・十分な睡眠・適度な運動を意識することが大切だと金先生は勧めています。気づかないうちに頑張りすぎていないか、まずはそこに目を向けることから始めましょう。

金 仁星(きむ いんそん) 大阪大学医学部卒業後、地元の病院で臨床研修修了。その後、AGAや美容などの多数のクリニックでの勤務。会社を設立し、クリニック向けのコンサルティングや医療記事の執筆・監修を行っている。

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