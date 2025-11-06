遺産相続の「よくある誤解」について税理士に聞く本連載。第2回のテーマは「相続人がいない場合、財産はどうなる?」です。

相続人がいない場合、自分の財産は国に帰属すると聞いたんだけど、ホント?

A：最終的には国に帰属します。大きな流れとしては、以下のようになります。

SETP1：相続財産清算人選任を知らせ、相続人を捜す広告

SETP2：相続人がいないことが確定したら、相続財産の債権者・受遺者を確認するための公告

STEP3：相続財産清算人が債権者や受遺者へ支払う

SETP4：特別縁故者がいる場合には、特別縁故者に財産分与

STEP5：相続財産を国庫に引き継ぐ

解消方法は?

上記のように国に帰属させたくない場合は、独り身の方でも、遺言書を残すことで自分の想いを残したいところへ残せます。

例えば、財団法人への寄付をしたい方などは、遺言書を作成して想いをつなげば、自分の意向を実現してもらえる先へ資産を残していくことができます。

株式会社Best One代表取締役 兼 税理士法人Baton One代表税理士 三松裕樹 国内最大手税理士法人にて相続対策、事業承継業務に従事し、相続税申告だけでなく、相続対策も含めて多数の案件を担当。その後はITベンチャー企業にて、経理等の内部構築およびIPO準備、資本政策を経験、2016年からは相続対策と事業承継のコンサルティング会社にて、さまざまなクライアントに対する不動産を活用した相続事業承継のコンサルティングを行う。2020年からは金融機関で保険等の金融商品×税務のスキームを経験しながら、自身の税理士事務所も運営。2024年に士業×金融×不動産の“真のワンストップサービス”を提供するために株式会社Best Oneを設立し、代表取締役に就任。さまざまな経験を基に、不動産や金融商品を活用した顧客の意向に沿ったオーダーメイドのスキームを提案・提供している。 この著者の記事一覧はこちら