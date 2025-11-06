マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
2 専門家に聞く! 遺産相続の「よくある誤解」

相続人がいない場合、財産はどうなる?

NOV. 06, 2025 08:10
遺産相続の「よくある誤解」について税理士に聞く本連載。第2回のテーマは「相続人がいない場合、財産はどうなる?」です。

  • 遺産相続のイメージ画像

相続人がいない場合、自分の財産は国に帰属すると聞いたんだけど、ホント?

A：最終的には国に帰属します。大きな流れとしては、以下のようになります。

  • SETP1：相続財産清算人選任を知らせ、相続人を捜す広告

  • SETP2：相続人がいないことが確定したら、相続財産の債権者・受遺者を確認するための公告

  • STEP3：相続財産清算人が債権者や受遺者へ支払う

  • SETP4：特別縁故者がいる場合には、特別縁故者に財産分与

  • STEP5：相続財産を国庫に引き継ぐ

  • 遺産相続のイメージ画像

解消方法は?

上記のように国に帰属させたくない場合は、独り身の方でも、遺言書を残すことで自分の想いを残したいところへ残せます。

例えば、財団法人への寄付をしたい方などは、遺言書を作成して想いをつなげば、自分の意向を実現してもらえる先へ資産を残していくことができます。

株式会社Best One代表取締役 兼 税理士法人Baton One代表税理士 三松裕樹

株式会社Best One代表取締役 兼 税理士法人Baton One代表税理士 三松裕樹

国内最大手税理士法人にて相続対策、事業承継業務に従事し、相続税申告だけでなく、相続対策も含めて多数の案件を担当。その後はITベンチャー企業にて、経理等の内部構築およびIPO準備、資本政策を経験、2016年からは相続対策と事業承継のコンサルティング会社にて、さまざまなクライアントに対する不動産を活用した相続事業承継のコンサルティングを行う。2020年からは金融機関で保険等の金融商品×税務のスキームを経験しながら、自身の税理士事務所も運営。2024年に士業×金融×不動産の“真のワンストップサービス”を提供するために株式会社Best Oneを設立し、代表取締役に就任。さまざまな経験を基に、不動産や金融商品を活用した顧客の意向に沿ったオーダーメイドのスキームを提案・提供している。

株式会社Best One/税理士法人Baton One


所在地：東京都中央区京橋二丁目7番8号 FPG links KYOBASHI815/804
URL:https://batonone.com/
設立:2024年11月26日
事業内容：保険業務(生命保険・損害保険代理)、年金制度の活用支援、不動産売買・賃貸・管理、ファイナンシャルプランニング、財産・事業承継コンサルティング、医療・介護施設の開業支援、M&Aコンサルティング、金融商品の助言・代理業務営
※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

