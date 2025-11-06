遺産相続の「よくある誤解」について税理士に聞く本連載。第2回のテーマは「相続人がいない場合、財産はどうなる?」です。
相続人がいない場合、自分の財産は国に帰属すると聞いたんだけど、ホント?
A：最終的には国に帰属します。大きな流れとしては、以下のようになります。
SETP1：相続財産清算人選任を知らせ、相続人を捜す広告
SETP2：相続人がいないことが確定したら、相続財産の債権者・受遺者を確認するための公告
STEP3：相続財産清算人が債権者や受遺者へ支払う
SETP4：特別縁故者がいる場合には、特別縁故者に財産分与
STEP5：相続財産を国庫に引き継ぐ
解消方法は?
上記のように国に帰属させたくない場合は、独り身の方でも、遺言書を残すことで自分の想いを残したいところへ残せます。
例えば、財団法人への寄付をしたい方などは、遺言書を作成して想いをつなげば、自分の意向を実現してもらえる先へ資産を残していくことができます。
