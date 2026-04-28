ベスト3は札幌市ではない！上位に入った意外なエリアとは？【北海道商業地・地価上昇率ランキング】

北海道・商業地の2026年の公示地価は22万5,300円／㎡となり、前年比で2.5％上昇しました。その中でも特に地価が上昇しているのは、どのエリアなのでしょうか。本稿では、国土交通省発表の地価公示をもとに、北海道・商業地の地価上昇率が高いエリアをランキングで紹介します。

【2026年版】北海道・商業地の地価上昇率ランキング

北海道の商業地で、2026年1月時点の地価上昇率が最も高かったのは、千歳市千代田町5丁目1番8（JR千歳駅周辺）です。2～3位も千歳駅周辺、4・5位にはすすきの駅周辺の地点が入りました。

小樽市や倶知安町などもランクイン

千歳市と札幌市が多い一方、小樽市などその他のエリアも上位にランクインしています。ここからは、国土交通省の「不動産情報ライブラリ」で公表されている鑑定評価書をもとに、ランキングからいくつかの地点をピックアップして解説します。

1位：千歳

ランキングの1位から3位を独占したのが千歳市です。日本の半導体メーカーであるラピダスの進出により、半導体関連企業の進出や人口増が見込まれ、住宅・商業ニーズが高まっています。

1位を獲得したこちらの地点は、千歳駅から南西320mの場所にあり、駅大通沿いの中心的商業地域です。地価上昇率は前年比44％増であり、北海道のみならず全国の商業地で1位の上昇率を記録しました。

鑑定評価書には「ラピダスの工場新設発表以降は、共同住宅・ホテル・オフィス等の用地を取得する動きが続く。」と記載されています。周辺地域では従来の相場を超える、やや過熱気味な取引も見られます。

4位：すすきの

すすきのは、札幌市中央区にある大規模な歓楽街です。地下鉄南北線「すすきの駅」周辺から南7条あたりまでが中心となっています。

4位に入ったこちらの地点は、地価上昇率が38.5％を記録しました。駅前通りに面して繁華性は高く、周辺は観光客の増加を見込んだホテル計画も多く、不動産投資は活発となっています。

鑑定評価書には「大型複合商業施設ココノススキノ(COCONO SUSUKINO)開業の好影響により、賑わいが回復している」とあります。インバウンド需要に伴う旅行・観光消費は拡大しており、地価は堅調に推移しています。

6位：南小樽

6位にランクインしたのは、北海道の主要な観光地の1つである小樽市の地点です。南小樽駅から北方500mの場所にあり、観光客向けの低層店舗などが建ち並ぶ商業地域となっています。

鑑定評価書によると「観光客が多く訪れる既存商業地域である。観光客数は昨年よりも増加しており、小樽市を代表する観光名所としての地位は変わらないことから、当面は現状を維持していくと予測する。」とあります。

周辺には小樽運河など広く知られた観光スポットがあり、観光需要が拡大する限り、地価は今後も上昇が続くと考えられます。

9位：倶知安

9位にランクインしたのは、虻田郡の倶知安町にある地点です。倶知安駅から東方に620mの場所にあり、国道沿いに店舗、事務所などが建ち並ぶ商業地域となっています。

倶知安町の特徴の1つは、世界的なリゾート地となっている「ニセコ」の玄関口となっていることです。高速道路や新幹線など公共交通機関の整備も進められています。

鑑定評価書には「建築費の上昇や人手不足の顕在化など不安材料はあるものの、インバウンド増加等に伴い、圏内の不動産需要は依然旺盛である。」とあります。ニセコの玄関口となる商業地に対して、国内外の不動産投資家が先行投資している状況が続いています。

15位：北広島

今回のランキングで、北広島市が15位と18位に入りました。北広島市は、北海道の石狩振興局に属する市で、札幌市と新千歳空港の間に広がるなだらかな丘陵地帯です。

15位に入ったこちらの地点の鑑定評価書には「駅西口地区ではボールパーク開業に伴う交流人口の増加や土地利用の高度化等が見込まれ、地価は強含みの推移が続いていると判断される。」とあります。

JR北広島駅西口周辺では、再開発事業が進んでおり、tonarie（トナリエ）北広島が2025年にオープンしました。他にも複合施設や分譲マンションなど、2029年にかけて事業は進み、定住人口・交流人口の増加が期待されています。