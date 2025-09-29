マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
2025年9月、日本の貴金属市場はまるでドラマのクライマックスを迎えているかのような展開を見せています。金相場はついに1g＝20,000円という歴史的な大台を突破し、プラチナも力強い追い風に乗っています。

その舞台裏で主役となったのがアメリカの金融政策――そして、9月17日に発表された年内初の利下げです。

  • 金

観測が相場をじわりと動かす

8月後半に入り、連邦準備銀行(FRB)が年内に利下げへ動くのではないかという観測が市場で広がり始めました。経済指標の弱含みや景気減速懸念が重なり、投資家は「ドル資産の魅力低下」を先取りする形で金へ資金を移し始めたのです。

この時点で金相場はじわじわと上昇を続け、「これは20,000円をうかがう展開になるかもしれない」という期待が市場に漂っていました。

9月17日、利下げ決定が号砲に

そして迎えた9月17日、FRBはついに政策金利を0.25％引き下げることを決定。これは2024年12月以来の利下げであり、2025年では初めての緩和措置でした。

市場はこれを合図に、一気に金買いへ傾きました。観測段階での「じわじわした高騰」が、この利下げ決定をきっかけに「決定的な上昇」へと変わったのです。まさに、利下げは金相場高騰の号砲となりました。

  • 金

プラチナも熱気に便乗

プラチナも金と歩調を合わせるように急騰しています。環境技術や水素関連の需要に支えられた強気のファンダメンタルズに加え、利下げを機に投機資金が流入。金が「守りの資産」として買われる中、プラチナは「攻めの資産」として注目を集め、市場全体を盛り上げています。

  • 金とプラチナ

20,000円は通過点か、転換点か

心理的節目である1g＝20,000円を突破したことで新たな投資マネーを呼び込み、さらなる上昇を招く可能性があります。

一方で、利下げによる安心感が広がれば、利益確定の売りが出て短期的に調整する可能性もあります。つまり、相場は今まさに「上昇の勢い」と「反動のリスク」がせめぎ合う、スリリングな局面にあるのです。

相場は予兆から始まる物語

今回の金・プラチナの高騰は、いきなり訪れたものではありません。9月初旬の「利下げ観測」という小さな兆しが、17日の決定を経て大きな物語へと発展しました。

価格の動きは、世界経済の心理を映す鏡。1g＝20,000円を超えた今、私たちはその歴史的ドラマの真っただ中にいます。

川崎拓

川崎拓

かわさきたく

株式会社Clarisse 代表取締役社長
関西学院大学文学部心理学科卒。大手総合リユース会社での勤務後、中古トレーディングカードショップの運営など各種リユース事業を経験。2012年より貴金属ブランド買取専門のゴールドプラザ事業に参画。EC店舗の立ち上げや、マーケティング、PR業務を経験後、2024年よりゴールドプラザ事業を運営する株式会社Clarisseの代表取締役に就任。各種メディアに出演し、中古相場の視点から情報を提供する。

この著者の記事一覧はこちら

株式会社Clarisse


本社:東京都新宿区西新宿8-11-1 日東星野ビル6階
URL:https://goldplaza.jp/
設立:2024年9月
事業内容:貴金属をはじめブランド品やダイヤモンド・ジュエリーの買取・販売、全国でゴールドプラザ13店舗を運営
※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

