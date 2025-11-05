遺産相続の「よくある誤解」について税理士に聞く本連載。第1回のテーマは「生前贈与は7年内にやらないと意味がない?」です。

生前贈与のポイントは?

Q:生前贈与は亡くなる前の「7年内」にやらないと意味がないといわれたんですが、本当ですか?

A：「暦年贈与」という選択をした場合は、その通りです。ただし、誤解しやすい点もあるため、制度の内容と改正点、そして、安心できる対応方法をご説明いたします。

生前贈与の7年内加算とは

生前贈与をしてから7年以内に、贈与した方にご相続が発生した場合には、その贈与はなかったものとして(つまり、遺産に含めて)、相続税を計算しなければいけません。これを『生前贈与の7年内加算』といいます。

加算期間の変更

改正前：相続開始前3年以内の贈与が対象。

改正後：相続開始前7年以内の贈与が対象(2024年1月1日以降の贈与に適用)。ただし、加算期間が3年から7年に延長された4年間は、事務負担を軽減する観点から贈与のうち総額100万円までは加算されません。

対象となる財産

年間110万円以下の贈与であっても、加算期間内に行われたものは、相続税の計算対象となります。

対象となる人

原則として、将来相続人になる人に対する贈与に適用されます。

贈与税額の控除

生前贈与した際にすでに贈与税を支払っている場合は、相続税を計算する際にその支払った贈与税額が差し引かれます。これにより、同じ財産に贈与税と相続税が二重に課税されることを防ぎます。

あまり知られていない? もうひとつの改正

生前贈与には暦年贈与だけでなく、『相続時精算課税制度』というものがあります。その制度では、今まで暦年課税のような基礎控除は存在しませんでしたが、2023年の改正により、毎年110万円まで基礎控除が適用できることになりました。さらに、その制度の中で、110万円までの基礎控除以内で贈与をする限り、7年内の加算の対象外となります。

結論

生前贈与をお考えの方には、以下の2点にご注意いただければと思います。

1.暦年贈与を早めからプランニングをする。

2.将来相続人になる人には、相続時精算課税制度の新たな110万円以下の非課税枠を使いつつ、相続人ではない『孫』へも生前贈与をすることで、7年内の加算を回避するプランニングをする。

株式会社Best One代表取締役 兼 税理士法人Baton One代表税理士 三松裕樹 国内最大手税理士法人にて相続対策、事業承継業務に従事し、相続税申告だけでなく、相続対策も含めて多数の案件を担当。その後はITベンチャー企業にて、経理等の内部構築およびIPO準備、資本政策を経験、2016年からは相続対策と事業承継のコンサルティング会社にて、さまざまなクライアントに対する不動産を活用した相続事業承継のコンサルティングを行う。2020年からは金融機関で保険等の金融商品×税務のスキームを経験しながら、自身の税理士事務所も運営。2024年に士業×金融×不動産の“真のワンストップサービス”を提供するために株式会社Best Oneを設立し、代表取締役に就任。さまざまな経験を基に、不動産や金融商品を活用した顧客の意向に沿ったオーダーメイドのスキームを提案・提供している。 この著者の記事一覧はこちら