米宇宙開発企業のスペースX（SpaceX）が2026年6月12日に米ナスダック市場への上場を予定している。これに伴い、楽天証券とSBI証券は6月5日から同社IPO株の購入申し込み受付を開始した。

スペースXは2002年に設立された宇宙開発企業で、再利用型ロケットの開発・打ち上げを手掛けるほか、衛星通信サービス「Starlink（スターリンク）」を展開。創業者兼CEOはテスラCEOとしても知られるイーロン・マスク氏だ。

楽天証券で購入申込受付がスタート

楽天証券では、スペースXを米国株式IPOの対象銘柄として取り扱う。ブックビルディング申込期間は6月5日から6月12日午前6時まで、抽選結果の発表は6月12日午前9時半頃としている。

購入時手数料は無料で、申込単位は1株から。NISA成長投資枠でも購入できる。

楽天証券によると、米国株IPOではブックビルディング申し込み時点で購入申し込みを行ったものとみなされ、抽選に当選した場合は購入取消を行わない限り自動的に購入が成立する仕組みとなる。

SBI証券は「ハイパー預金10万円以上」で当選確率アップ

SBI証券も同日、スペースX株式のIPO購入申込受付を開始した。

SBI証券によると、同社として初めて米国IPO株の募集を取り扱う。購入手数料は無料で、NISA成長投資枠での購入も可能としている。

また、SBI新生銀行の「SBIハイパー預金」残高が10万円以上ある顧客については、当選確率が優遇されるという。

SBI証券が公表した情報によると、仮条件は1株135米ドル。購入申込期間は6月11日午前10時59分まで、抽選日は6月11日となっている。

海外の大型IPO銘柄が日本の個人投資家向けに募集されるケースは多くない。世界的な知名度を誇るスペースXだけに注目度は高いが、IPO銘柄は必ずしも上場後に株価が上昇するとは限らない。事業内容や成長性、リスクなどを十分に確認した上で投資判断を行うことが重要となりそうだ。