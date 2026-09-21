ゴリラクリニックによる連載「男のアンチエイジング」では、ゴリラクリニック総院長・稲見文彦医師に取材。夏の強い紫外線を浴びた肌は、秋口になってごわつきやくすみなどの変化が現れることもあるという。日焼け後の肌に起こる変化や、避けたいNGケア、自宅でできる対策、美容医療による治療について聞いた。

夏の終わりに「肌がごわつく」「くすんで見える」のはなぜ?

――夏の終わりに「肌がごわつく」「くすんで見える」と感じるのはなぜでしょうか？

夏の強い紫外線は、皮膚に炎症や酸化ストレスを与えます。

その結果、表皮の角化異常や肥厚が生じ、キメの乱れ、肌のごわつきを引き起こします。

また、紫外線によってメラニン産生が促進されることに加え、冷房などによる乾燥で角層の水分量やバリア機能が低下することで、透明感が損なわれ、くすみとして自覚されやすくなります。

日焼け後に避けたい「NGケア」とは

――日焼け後にやってはいけないNGケアはありますか？

日焼けとは、紫外線によって皮膚に炎症が生じた状態で、バリア機能も低下しています。

火照りやヒリヒリ感がある時期にスクラブ入りの洗顔料を使ったり、強いマッサージやパッティングをしたりすることは避けましょう。

冷却するために保冷剤などを直接皮膚に当てることもNGです。

冷水や氷水を用いて「気持ち良い」と感じるくらいに冷やしましょう。

ごわつき・くすみを防ぐために自宅でできること

――ごわつきやくすみを防ぐために、自宅ではどのようなケアをするとよいでしょうか？

日焼け後のごわつきやくすみを防ぐためには、角層のバリア機能を整え、紫外線によるさらなるダメージを防ぐことが重要です。

セラミドなどの優れた保湿剤で乾燥を防いだり、ナイアシンアミドなどの有効成分を含むスキンケア製品を使用したりすることで、くすみ対策になります。

一方、炎症が残る時期のレチノール使用は刺激になることがあるため、控えることが望ましいです。

紫外線対策は、真夏だけでなく、冬以外の季節も継続し、秋冬は特に保湿に留意することがポイントです。

すでにできた「くすみ」「シミ」は美容医療で改善できる?

――すでに現れてしまったくすみやシミなどに対して、美容医療ではどのような施術がありますか？

くすみやシミに対しては、医療機器・外用薬・内服薬を使った治療を行います。

蓄積したメラニンを破壊したり、排出を促したりするのがQスイッチレーザーやIPL機器です。

ケミカルピーリングやトレチノイン外用は、主にターンオーバーを正常化させ、ごわつきやくすみを改善します。

ハイドロキノン軟膏は、メラノサイトの働きを抑えることで、メラニン産生を少なくします。

ビタミンCやトラネキサム酸の内服療法も重要です。

どの治療が最適か、まずは医師に相談してみることをおすすめします。