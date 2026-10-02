戸狩温泉スキー場株式会社は、運営する戸狩温泉スキー場(長野県飯山市)を「地域共創型スノーリゾート」へと刷新するリニューアルを昨年度より実施しており、2026年シーズンより会員制スノーリゾート「THE CLUB TOGARI」をグランドオープンすることを発表した。同社によると、アジア初の会員制スノーリゾートとなる。

クラブハウスイメージ

戸狩温泉スキー場のリニューアルプロジェクトは、飯山市・戸狩が持つ既存の地域資源やコミュニティを活かしながら、地域内に人と資金が循環する持続的な経済モデルの構築を目指している。

東京の著名な飲食ブランドの誘致やゲレンデのコース改装を実施し、スノーリゾートとしての滞在価値だけでなく、「戸狩・飯山に来る理由」そのものを増やし、街全体の魅力を高めていくことも同プロジェクトの特徴。

「THE CLUB TOGARI」は、世界有数の豪雪地帯・長野県飯山エリアの戸狩温泉スキー場に併設される完全会員制のスキーリゾート。

パウダースノーを存分に楽しむことができる会員専用のゲレンデを滑走できるだけでなく、ゲレンデ直結の別荘「ゲレンデハウス」の購入権や、ラグジュアリーな雰囲気を醸すクラブハウスや室内保管可能な専用ガレージ、飯山駅とゲレンデ間を専用ハイヤーが送迎する特典などが付帯する。なお、専用ガレージや送迎サービスについては、来期以降のオープンを予定している。

ゲレンデ直結ゲレンデハウスイメージ

2026年1月より第一期会員枠を年会費2,040万円(税抜)にて販売を開始し、わずか14日間で上限である40枠が完売。第二期会員権は、2026年12月16日より2,500万円(税込)で60枠を販売する予定。

クラブメンバーだけに開かれた専用ゲレンデ

クラブメンバーだけに開かれた専用ゲレンデ「White Dragon Field」の利用も可能。最大10名までの家族・友人もゲスト利用ができる。

ゲレンデ直結の専用クラブハウスには、ラウンジやレストランダイニングなど特別な空間を用意。ゲレンデと雄大な山々に包まれながら、家族や友人とのゆったりとした時間を堪能することができる。

金谷ホテル観光グループ監修の美食体験

クラブハウス内のレストランでは、日本最古のリゾートホテルをルーツに持つ金谷ホテル観光グループが監修し、季節の食材を生かした味わい深い一皿一皿を提供。壮観な雪景色を眺めながら、豊かな食の時間を過ごせる。

愛車を迎える専用ガレージ

また、専用の車両預かりサービスも。シーズン以外での車両長期保管サービスも付帯している。

電車の場合には、北陸新幹線「飯山駅」から当施設までの専用送迎サービスも利用できる。これらのサービスについては、来期以降のオープンを予定している。

最高級のレンタルサービス

そのほか、日本が誇る超高級スキーブランド「Vector Glide」が厳選する装備のレンタル利用も可能。手ぶらで訪れても洗練された装備の数々は、最高のパフォーマンスと滑り心地を実現する。