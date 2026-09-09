IWCシャフハウゼンは、メルセデス・ベンツの自動車誕生140周年を記念した「ビッグ・パイロット・ウォッチ・パーペチュアル・カレンダー・プロセット “140 イヤーズ・メルセデス・ベンツ”」を発表した。世界限定140本で展開する。

IWCシャフハウゼンは2004年からメルセデスAMGのパートナーを務め、2013年以降はメルセデスAMG・ペトロナス・フォーミュラ1チームのオフィシャル・エンジニアリング・パートナーとしても活動している。

今回の限定モデルは、1886年の自動車誕生から140周年を迎えたメルセデス・ベンツを記念して製作されたもの。42mmのステンレススティール製ケースに、ブラック文字盤、ゴールド製アプライド・インデックス、ゴールドメッキの針を組み合わせる。

ケースバックに初代ベンツのロゴをあしらっている

サファイアガラス製ケースバックには、1926年にダイムラー・モトーレン・ゲゼルシャフトとベンツ＆シーが統合した際に誕生した、メルセデス・ベンツ初代ロゴをあしらった。月桂冠とスリーポインテッド・スターを組み合わせたデザインで、ブランドの歴史を表現している。

本作には、IWCが2026年のWatches and Wonders Genevaで発表した「パーペチュアル・カレンダー・プロセット」を搭載する。同機構は歯車のみで構成され、リューズのポジションひとつで永久カレンダーを前方向だけでなく後ろ方向にも調整できる。ケースサイドのプッシュボタンを使わず、時刻合わせに近い操作感でカレンダーを設定できる点が特徴だ。

表示は3時位置に日付、6時位置に月、9時位置に曜日、12時位置に北半球と南半球の月相を表示する「ダブルムーンフェイズ」を配置。7時と8時の間には4桁の西暦表示を備える。

ムーブメントは、自動巻きのIWC自社製キャリバー82665を搭載。パワーリザーブは約60時間。ブラックのラバーストラップには「EasX-CHANGE」システムを搭載し、工具を使わずにストラップを交換できる。

ビッグ・パイロット・ウォッチ・パーペチュアル・カレンダー・プロセット “140 イヤーズ・メルセデス・ベンツ”