信用取引に対して「難しそう」「大きく損をしそう」と感じる方も多いでしょう。一方で最近では、通常の信用取引より取引条件や利用範囲を抑えた「初心者向け」の信用取引サービスが登場しています。本記事では、通常の信用取引との違い、代表的な3社のサービスを比較解説します。

「信用取引は怖い」と感じるのはなぜ？

信用取引とは、証券会社に保証金を預けたうえで、株などを買ったり売ったりする取引です。信用取引を活用すると、預けた保証金を上回る金額の株式を購入したり、持っていない株を証券会社から借りたうえで売ったり（売りから入る取引）することができます。

通常の信用取引では、預けた保証金以上の金額を取引できる一方、損失が大きくなる可能性があります。多くの人にとっては、自己資金を上回る損失が生じたり、保証金が一定水準を下回った際に追加保証金の差し入れを求められたりすることが、信用取引を怖いと感じる理由でしょう。

最近登場している「初心者向け信用取引」は何が違う？

最近では初心者向けに、通常よりもリスクを制限した「初心者向け信用取引」が登場しています。取引経験がなくても口座開設を申し込むことができ、新規注文が自己資金の範囲内に制限されるサービスもあります。

通常の信用取引では自己資金に対して最大3.3倍のレバレッジをかけられるため、大きな利益が生まれる可能性がある一方、大きな損失が発生するおそれもあります。初心者向け信用取引サービスはいずれもレバレッジが1倍で、通常の信用取引よりリスクを抑えた設計になっています。

ただし、制限によってリスクを抑えやすくしている一方、元本割れや追加保証金等のリスクは残る点に注意が必要です。あくまでリスクが制限されるのであり、リスクがなくなるわけではありません。

初心者向け信用取引サービスを3社比較

本記事では、SBIネオトレード証券・SBI証券・楽天証券の3社が提供する初心者向け信用取引サービスを比較します。

SBIネオトレード証券

「ライト信用」 SBI証券

「はじめて信用」 楽天証券

「らくらく信用」 レバレッジ 1倍 1倍 1倍 建玉上限 500万円 500万円 500万円 信用買い／

信用売り 制度信用：

ともに可



一般信用：

買方のみ 制度信用：

ともに可



一般信用：

ともに可 制度信用：

ともに可



一般信用：

ともに可 売買手数料 0円 0円 0円 買方金利 制度信用：

2.30％



一般信用：

2.75％ 制度信用：

通常2.8％



一般信用：

通常2.8％ 制度信用：

通常2.8％



一般信用：

通常2.8％ 貸株料 制度信用：

1.10％



一般信用：

取り扱いなし 制度信用：

1.10％



一般信用

（無期限）：

1.10％



一般信用

（短期）：

3.9％ 制度信用：

1.10％



一般信用

（無期限）：

1.10％



一般信用

（短期）：

3.9％ 取引経験 なしでも

申し込み可 なしでも

申し込み可 なしでも

申し込み可

3社について、レバレッジや建玉上限、売買手数料などは同一です。買方金利についてはSBIネオトレード証券の「ライト信用」が最安となっており、コストを抑えながら取引をすることができます。

SBI証券の「はじめて信用」と楽天証券の「らくらく信用」では、一般信用において売りから入る取引も取り扱っています。

初心者は何を基準に選べばいい？

信用取引のサービスは、ご自身の投資スタイルや考え方に合わせて選ぶのがおすすめです。「コストにこだわりたい」「取引ツールの操作のしやすさが重要」「売りから入る取引をしたい」などの考え方があります。

初心者向け信用取引は、取引経験のない方でも申し込めます。ただし、長期・積立・分散投資に活用されることの多いNISAとは異なり、信用取引では短期的な値動きや資金管理についての理解も必要です。

まとめ

「信用取引＝上級者だけのもの」というイメージを持たれがちですが、最近は初心者向けに条件を限定したサービスも選択肢として登場しています。レバレッジ1倍・建玉上限が500万円であり、これから信用取引を検討する方にとって、通常の信用取引よりリスクを抑えた選択肢となります。

一方で、いくら初心者向けといっても「安全」や「リスクゼロ」という意味ではありません。サービス名やレバレッジの低さだけで安心せず、仕組み・コスト・損失リスクを理解したうえで利用を検討することが重要です。