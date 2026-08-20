「朝はフルーツだけ」「時間がないからトーストとコーヒー」「健康のためにスムージー」――そんな何気ない朝食が、実は「老ける・たるむ・太る」ことにつながる可能性も。特に40代、50代になると、若い頃と同じ食べ方では思うように体型を維持できなくなるといいます。

『キレイでスリムになる すごい朝食』(いくとうひさよ著／伊藤路奈監修／青春出版社)から、見直したい「8つの朝ごはん」を抜粋して紹介します。

これやめて!「老ける」「たるむ」「太る」朝ごはん

「若い頃は野菜を多めに食べればやせたのに、やせにくくなった」

「体重はあまり変わっていないのに、体型が崩れてきて、今まで着ていた服が似合わなくなった」

「標準体重なのに脂肪肝と言われた」「体がひと回り大きくなった気がする」

「太っているわけではないけれど、顔、バスト、お尻がたるんできた」

「筋肉が落ちてきた気がする。でも運動はしたくない」

「息をしているだけで太るようになった。自分に自信がない」

……これらはみんな、私がダイエットをサポートした40代、50代の女性が、ダイエット前に話してくれた実際の生々しいコメントです。

受講生のみなさんは、これまであらゆるダイエットを試してきた人ばかり。もちろん、ダイエットが成功した経験も持っています。でも結局リバウンドしたり、体重は変わらないのにたるんだり。

そう、若い頃はどんな無謀なダイエットだって、ある程度の結果は出るのです。太ったらまたダイエットすればいいですしね。でも更年期を迎えると、そうはいきません。だって、やせればいいってものじゃないからです。やせても不健康に見えたら意味がない、肌にハリがなくなったら、貧相に見えるだけ。何より、いつまでも健康でいたいし、骨粗鬆症だって気になるお年頃。

間違ったダイエットでは、体力が落ち、筋力が落ち、顔も体も下垂してきて、元気までなくなる……そう、老けてしまうのです!

この本で私が伝えたいのが、朝ごはんの大切さ。朝食で1日の代謝と健康は決まります。「老けない」「たるまない」「太らない」ためのポイントは、朝食にあります。まずは典型的な「老ける」「たるむ」「太る」朝ごはんの例を8つ紹介しましょう。

(1)食べない

低血糖で代謝ダウン、昼のドカ食いを招く。

(2)フルーツだけ

果糖の摂りすぎにつながり、内臓脂肪がつきやすい。昼前の空腹感が出やすい。

(3)スムージーだけ

果糖＋(液体のため)吸収が速い=血糖値急上昇脂肪肝一直線

(4)トースト＋コーヒーのみ

高糖質＋カフェインで血糖値スパイク、疲労感増加。

(5)フルーツヨーグルト

果糖が多く、たんぱく質が不足しやすい。腹持ちが悪いため血糖値が不安定になりやすく、空腹感につながる。

(6)シリアル＋牛乳

砂糖や植物油脂が多く、血糖値スパイクが起きやすい＋脂質(牛乳に含まれる)過多の脂肪が増えるダブルパンチ

(7)おにぎりだけ

炭水化物オンリーで血糖値スパイクになるうえ、すぐ空腹に。

(8)カフェラテ・甘い飲み物だけ

液体の糖質＋カフェインで血糖値スパイク、低血糖を招いて空腹を感じやすくなる。

難しいことは抜きにして、なぜNGなのか、そのキーワードは「血糖値」です。

ここに挙げた8つのパターンは、どれも「血糖値」が関わっていることがなんとなくでもおわかりいただけると思います。

血糖値スパイクとは、食事を食べて血糖値が上昇した後に急降下する現象のこと。脂肪蓄積、疲労感、食欲増加、集中力低下などの原因になります。