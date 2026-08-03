8月は株主優待銘柄が年間でも特に充実している月の一つ。スーパーや外食、家電量販店、生活雑貨など、日常生活で活用しやすい優待が数多くそろう。今回は、8月権利確定の人気株主優待銘柄7社を紹介する。

8月は人気の株主優待が豊富な月

8月は株主優待を実施する企業が多く、年間でも人気銘柄が集中する権利確定月だ。スーパーや外食チェーン、家電量販店など生活に密着した企業が多く、普段の買い物や食事で利用しやすい優待が充実している。

なお、2026年8月の権利付き最終売買日は8月27日。株主優待を受け取るには、この日までに株式を購入し、保有している必要がある。

今回は、その中でも人気の高い7銘柄を紹介する。

イオン(8267)／最低投資額の目安：約13万7,700円

イオンでは、2月末または8月末時点で100株以上を保有する株主に「オーナーズカード」を発行している。

オーナーズカードを提示して対象となる支払い方法で買い物をすると、半年間の購入金額に対して保有株数に応じて1～7％が還元される。100株保有の場合の還元率は1％で、半年間に家族カード利用分を含め100万円までが還元対象となる。

また、毎月20日・30日の「お客さま感謝デー」では、5％割引とオーナーズカードの還元特典を併用できるほか、イオンシネマなど対象施設でも優待を受けられる。

クリエイト・レストランツ・ホールディングス(3387)／最低投資額の目安：約7万8,900円

クリエイト・レストランツ・ホールディングスでは、2月末または8月末時点で100株以上を保有する株主に、グループ店舗で利用できる株主優待券を年2回贈呈している。

100株保有の場合は、1回につき1,500円分、年間合計3,000円分の優待券を受け取ることができる。優待券は「しゃぶ菜」「デザート王国」などグループ店舗で利用でき、電子チケットとして専用アプリでも紙のままでも利用可能だ。

なお、800株以上を1年以上継続保有している株主には、保有株数に応じた追加優待も用意されている。

ビックカメラ(3048)最低投資額の目安：約17万6,600円

ビックカメラでは、2月末と8月末を基準日として、ビックカメラやソフマップ、コジマなどで利用できる「株主様お買物優待券」を贈呈している。

100株保有の場合、8月末基準では1,000円分の優待券を受け取れる。また、100株以上を1年以上継続保有すると1,000円分、2年以上継続保有すると2,000円分が追加されるため、長期保有のメリットも大きい。

優待券は店舗のほか、ビックカメラ.comやソフマップの一部インターネット通販でも利用できる。

良品計画(7453)／最低投資額の目安：約42万200円

良品計画では、2月末または8月末時点で100株以上を保有する株主に、無印良品などで利用できる7％割引の電子クーポンを贈呈している。

電子クーポンは有効期間中であれば何度でも利用でき、国内の無印良品店舗やネットストアのほか、「Café&Meal MUJI」「IDÉE」などでも利用可能だ。

利用には「MUJIアプリ」のダウンロードと無印良品メンバーへの登録が必要となる。なお、ローソン店舗や海外店舗、酒類、生鮮食品など一部対象外の商品・店舗がある。

コメダホールディングス(3543)／最低投資額の目安：約29万2,300円

コメダホールディングスでは、2月末と8月末時点で100株以上を保有する株主に、グループ店舗で利用できるプリペイドカード「KOMECA」へ1回当たり1,000円分、年間合計2,000円分の電子マネーをチャージする株主優待を実施している。

KOMECAは全国のコメダ珈琲店やおかげ庵などの対象店舗で利用できる。

さらに、毎年2月末時点で3年以上継続保有し、300株以上を保有する株主には、通常の優待に加えて1,000円分が追加でチャージされる。

壱番屋(7630)／最低投資額の目安：約9万円

壱番屋では、2月末と8月末時点で100株以上を保有する株主に、「株主様ご飲食優待券」を贈呈している。

100株以上1,000株未満の場合、1回につき1,000円分(500円券2枚)、年間合計2,000円分の優待券を受け取ることができる。

優待券は「カレーハウスCoCo壱番屋」などでの店内飲食だけでなく、テイクアウトや宅配、店内商品の購入にも利用可能。希望すればレトルトカレーやギフトセットなど会社指定の商品との引き換えもできる。

U-NEXT HOLDINGS(9418)／最低投資額の目安：約17万3,600円

U-NEXT HOLDINGSでは、2月末または8月末時点で100株以上を保有する株主に、動画配信サービス「U-NEXT」の利用特典を提供している。

100株以上999株以下の株主は、「U-NEXT」を90日間利用できるほか、有料作品などに利用できる1,000円分のポイントを受け取ることができる。

1,000株以上を保有する株主には、1年間の利用料に加え、毎月1,800円分のポイントが付与される。ポイントは有料コンテンツの購入のほか、「U-NEXT MOBILE」や「SMART USEN」の利用にも充てられる。

優待内容は最新情報を確認しよう

株主優待は企業によって内容や利用条件が異なるほか、制度が変更・廃止される場合もある。また、最低投資金額は株価によって日々変動する。

投資する際は、各社のIRサイトなどで最新の優待内容や権利付き最終売買日を確認したうえで判断したい。

※最低投資額の目安は、2026年7月31日時点の株価を基に算出しています。株価は日々変動するため、実際の購入金額は異なります。