新NISAの最大のメリットは、株価の値上がり益だけではありません。配当金にも税金がかからないため、長期で配当を受け取り続ける人ほど恩恵は大きくなります。制度を最大限活用するポイントを、『仕事をやめるまでに年間120万円の配当金を手に入れる最強の株式投資』(配当太郎／クロスメディア・パブリッシング)から抜粋してご紹介します。

新NISAを活用する「メリット」はどこにあるのか?

年間120万円の配当金を手に入れるためには、新NISAを上手に活用することが有効な手段となります。

なぜ、新NISAを使う必要があるのか?

これから配当株投資を始める人であれば、新NISAの持ち味や活用する意味を理解しておくことが大切です。

新NISAには、積立･分散投資を目的とした一定の投資信託(ファンド)を対象とした「つみたて投資枠」と、上場株式や投資信託などが対象の「成長投資枠」という2つの投資枠があり、配当株投資では上場株式を買うことになりますから、成長投資枠を利用します。

新NISAを活用する一番の理由は、受け取る配当金に対して「無期限で税金がかからない」というメリットを享受するためです。

通常、株の売却益や配当金には、「20.315%」(所得税･復興特別所得税15.315%+住民税5%)の税金がかかりますが、証券会社などを通じて新NISA口座で株を買って保有すれば、得られる配当金は無期限で非課税となります。

例えば、年間100万円の配当金を受け取る場合、新NISA口座以外の特定口座では、約20万円の税金が引かれて、受け取り額は約80万円に目減りしますが、新NISAを使えば、100万円を丸ごと受け取れるのですから、その効果は絶大です。

配当株投資は、株の長期保有を前提として、継続的に配当金を手に入れることを目的としていますから、無期限で非課税であることは大きなメリットとなります。

新NISAの成長投資枠を使えば、無期限で非課税というメリットがありますが、無期限ではあっても、無制限ではありません。

成長投資枠には、次のような2つの上限が設定されています。

【上限①】1年間に使える非課税投資枠は「240万円」まで

成長投資枠を使って株を購入する場合、非課税となるのは、「年間240万円」までと上限が設定されています。

【上限②】非課税投資枠の上限は「1200万円」

新NISAは2024年の制度設計の変更によって、生涯にわたって恒久的に利用できるようになりましたが、非課税投資枠の上限は生涯の累計で「1200万円」までと決められています。

これは「生涯投資枠」と呼ばれるものですが、仮に生涯投資枠を使い切ったとしても、その枠内で株を保有している企業が配当金を出し続けてくれる限りは、無期限で非課税のまま受け取ることができます。

配当株投資は、買った株を手放さないことが基本ですが、住宅購入や子どもの入学金、留学費用など、まとまったお金が必要になった際には、株の一部を売却してその資金に充て、余裕ができたら再び非課税投資枠を活用して配当株投資を再スタートできるようになったことも、新NISAのメリットといえます。