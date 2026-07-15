三井住友銀行は、Olive利用者を対象に「Oliveご契約者さま限定！積立定期預金デビューキャンペーン」を開始した。期間中に条件を満たしてSMBC積立定期預金《りぼん》を始めると、積立開始後6カ月間の積立額に対して、最大3.0％相当のVポイントを還元する。

キャンペーン期間は2026年7月13日から9月25日まで。対象となるのは、Olive利用者（新規開設・切替を含む）のうち、2026年6月末時点でSMBC積立定期預金《りぼん》口座を保有していない人、または口座残高が0円の人。

特典を受けるには、キャンペーン期間中にエントリーしたうえで、1回あたり1万円以上のSMBC積立定期預金《りぼん》を設定し、2026年9月30日までに初回積立を完了することが必要。さらに、2027年2月28日までの判定期間中、1万円以上の積立を6カ月連続で実施することが条件となる。

ポイント還元は、積立定期預金《りぼん》の基本還元率0.5％に加え、Oliveアカウントで1回1万円以上の外貨積立、またはSBI証券でのクレジットカード積立を行うと0.5％を上乗せ。さらに、Oliveアカウントで1回3万円以上の給与受取、または定額自動入金による入金がある場合は2.0％が追加され、合計で最大3.0％相当のVポイント還元を受けられる。

なお、特典対象となる積立額の上限は月10万円。給与受取・定額自動入金、外貨積立、SBI証券でのクレジットカード積立の判定は2027年1月の実績をもとに行われ、6カ月分のポイントが2027年3月末に一括で進呈される。ポイント進呈までに積立を中止・解約した場合や、残高不足などで積立が実行されなかった分は特典の対象外となる。

■キャンペーン概要

【キャンペーン名】

Oliveご契約者さま限定！積立定期預金デビューキャンペーン



【キャンペーン期間】

2026年7月13日（月）～2026年9月25日（金）



【対象者】

・Olive利用者（新規開設・切替を含む）

・2026年6月末時点でSMBC積立定期預金《りぼん》口座を保有していない人、または残高が0円の人



【主な特典】

・基本還元：0.5％

・外貨積立またはSBI証券クレカ積立：＋0.5％

・給与受取または定額自動入金：＋2.0％

・最大還元率：3.0％相当（対象積立額は月10万円まで）



【ポイント進呈時期】

2027年3月末



メガバンク3行では、夏のボーナスシーズンに合わせて新規顧客の獲得キャンペーンが活発化している。三井住友銀行はOliveの新規口座開設で最大3万1,400円相当を還元するキャンペーンを展開するほか、今回新たに積立定期預金《りぼん》の利用開始で最大3.0％相当のVポイントを付与する施策を開始した。

一方、みずほ銀行は新規口座開設と条件達成で現金1万円をプレゼント。三菱UFJ銀行はライフステージ総合金融サービス「エムット」の利用促進策として、初めて口座を開設した人を対象に、預金残高に応じて最大2万円を現金で進呈するキャンペーンを実施している。

各行とも特典内容や適用条件は異なるため、口座開設を検討している人は、自身の利用スタイルに合ったキャンペーンを比較して選びたい。