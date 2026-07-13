ブラウンフォーマンジャパンは、「ジャックダニエル」と英国のF1チーム「McLaren Mastercard Formula 1 Team」がコラボレーションした限定ボトル「ジャックダニエル マクラーレン2026ラベル」を、2026年7月27日から数量限定で順次発売する。

蒸溜所創業160周年とマクラーレンF1参戦1,000回を記念

「ジャックダニエル マクラーレン2026ラベル」は、ジャックダニエル蒸溜所の創業160周年と、マクラーレンのフォーミュラ1グランプリ参戦1,000回を記念した特別仕様の限定ボトル。ジャックダニエルとマクラーレンによるパートナーシップ・シリーズ第4弾となる。

中身は通常の「ジャックダニエル Old No.7」と同じく、コーン80%、ライ麦8%、大麦麦芽12%の伝統的なレシピを採用。テネシー州リンチバーグで蒸溜し、サトウカエデの炭でろ過する「チャコール・メローイング製法」を経て、アメリカンホワイトオークの新樽で熟成されている。

アルコール度数は通常品の40%より高い43%。キャラメルやバニラ、トーストしたオークの香りがより引き立ち、力強く豊かな味わいとスムースでクリーミーな余韻が楽しめるという。

マクラーレンの記念カラーを採用

ボトルデザインは、マクラーレンのフォーミュラ1通算1,000回目グランプリを記念したレースカーをモチーフに制作。レースカーに採用された「Jack Daniel's」のストレートロゴに加え、カーボンファイバーブラックとマクラーレンの特別なカモフラージュデザインを融合した限定仕様となっている。

なお、「ジャックダニエル」は2023年から「McLaren Mastercard Formula 1 Team」のオフィシャルパートナーを務めている。

商品概要

商品名：ジャックダニエル マクラーレン2026ラベル

容量：700mL

アルコール度数：43%

希望小売価格（税抜）：3,100円

発売日：2026年7月27日（数量限定）

7月13日から先行予約を開始

2026年7月13日から、Amazonやリカーマウンテン、ウイスキーライフ本店、うきうきワインの玉手箱などで先行予約を開始する。

近年、酒類メーカーでは限定デザインボトルによるブランドコラボが増えているが、今回はジャックダニエル蒸溜所の創業160周年と、マクラーレンのF1参戦1,000回という節目が重なった記念モデルとなる。

コレクションアイテムとしてだけでなく、通常品との味わいの違いを楽しみたいウイスキーファンからも注目を集めそうだ。