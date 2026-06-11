個人向け国債と定期預金は、どちらも元本割れのリスクを抑えた「守りの運用先」としてよく並べて検討されます。では、受け取れる利子にはどのくらいの差があるのでしょうか。

本記事では、2026年6月募集分の個人向け国債の金利と、2026年6月時点で公表されている定期預金の金利を比較し、それぞれに100万円預けた時の受取利子の違いをシミュレーションしました。

個人向け国債、定期預金の特徴

個人向け国債と定期預金は、どちらも安全性の高い商品であることから、手堅く運用したい時の預け先として選ばれています。

個人向け国債は、日本国政府が発行する債券で、元本や利子は国が責任をもって支払います。購入は原則として個人に限られており、1万円から1万円単位で買うことができます。

「変動10年(変動金利型10年満期)」「固定5年(固定金利型5年満期)」「固定3年(固定金利型3年満期)」の3つのタイプがあり、このうち変動10年は、半年ごとに金利が見直されます。一方、固定5年と固定3年の金利は、満期まで固定されて変わりません。

発行後1年が経過すれば、途中換金も可能です(その場合、直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685が差し引かれる)。

一方の定期預金は、1ヶ月や1年など、あらかじめ預入期間(満期)を決めて預ける預金です。普通預金よりもやや金利が高めで、途中解約も可能ですが、その場合は契約時より低い利率が適用されるケースが多いです。

定期預金は預金保護制度の対象となっており、万が一金融機関が破綻しても、元本1,000万円までとその利息は保護されます。

個人向け国債と定期預金の利子をシミュレーション

では、個人向け国債と定期預金では、受け取れる利子にどのくらい違いがあるのでしょうか。ここでは、2026年6月募集分の個人向け国債(3タイプ)と、同時点で公表されている定期預金の中から、特に金利の高い2行を取り上げました。

今回は、それぞれに100万円を預けた場合の利子を比較します(受取利子の合計は全て税抜前、イオン銀行「定期預金利息シミュレーション」にて計算)。

＜個人向け国債(2026年6月募集分)＞

・変動10年

・固定5年

・固定3年

＜定期預金＞

・SBJ銀行(5年もの)

・東京スター銀行(3年もの)

個人向け国債「変動10年」「固定5年」「固定3年」と、「SBJ銀行(5年もの)」「東京スター銀行(3年もの)」にそれぞれ100万円預けた時の受取利子を比較しました。

利子を算出すると、「変動10年」は17万4,000円、「固定5年」は9万3,000円、「固定3年」は4万5,300円、「SBJ銀行(5年もの)」は7万7,500円、「東京スター銀行(3年もの)」は4万500円となりました。

なお、条件をそろえて比較するため、定期預金の利子も個人向け国債と同じく単利で算出しています。

まず、満期が同じ個人向け国債「固定5年」と「SBJ銀行(5年もの)」を比べてみると、金利には0.19％の差があります。そのため、受け取れる利子の合計額も、個人向け国債のほうが1万5,500円多くなっています。

次に、個人向け国債「固定3年」と「東京スター銀行(3年もの)」を見比べると、金利差は0.16%です。こちらは満期までの期間の短さもあり、個人向け国債が4,800円多くなるにとどまっています。

ちなみに、本記事でご紹介している「SBJ銀行」の金利は、「夏のボーナス定期預金キャンペーン」適用時のものです(2026年5月13日(水)〜募集総額1,500億円に達し次第受付終了 )。また、「東京スター銀行」の金利は、「スターワン円定期預金プラスキャンペーン」適用時のものです(インターネットバンキング限定、キャンペーン期間は2026年6月1日(月)〜6月30日(火))。

なお、個人向け国債の「変動10年」は半年ごとに金利が変わるため、将来の利子総額を正確に計算することはできません。ここでは、発表金利の1.74%が、この10年間ずっと同じ水準で続くと仮定して、受け取れる利子額のイメージを示しています。

運用の目的ごとに使い分けたい

個人向け国債は、定期預金より金利が高い傾向にあるため、少しでも高い金利で運用したい人に向いています。特に変動10年は半年ごとに利率が見直されるため、金利が上昇する局面では有利です。また、定期預金では、元本が1,000万円を超える部分は預金保護制度の対象にならないため、運用資金が1,000万円を超える場合は個人向け国債を検討してみましょう。

一方、定期預金は2年以内など、比較的短い期間運用したい人や、換金のしやすさを重視したい人に向いている商品です。それぞれの商品の特徴を理解し、運用の目的やシーンごとに上手に使い分けましょう。