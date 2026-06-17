SBI新生銀行は、日本銀行による政策金利引き上げに伴う市場金利の変動を受け、円普通預金およびSBIハイパー預金の金利を引き上げると発表した。

同社は、SBIグループが掲げる「顧客中心主義」に基づき、政策金利引き上げのメリットを顧客に早いタイミングで提供するため、金利改定日を2026年7月10日とした。

SBIハイパー預金の金利を年0.55％へ引き上げ

SBIハイパー預金は、SBI証券とSBI新生銀行の資金移動を自動化する預金サービス。SBIハイパー預金の残高がSBI証券の買付余力に自動反映されるため、入出金の操作は不要となる。

投資に使っていない資金や株式などの売却代金は自動でSBIハイパー預金に振り替えられ、毎月利息を受け取ることができる。

今回の改定により、個人向け円普通預金は年0.30％から年0.40％へ、ダイヤモンドステージの円普通預金は年0.40％から年0.45％へ、SBIハイパー預金の金利は年0.50％から年0.55％へと引き上げる※いずれも税引き前。

残高増加分に年3.0％相当を上乗せするキャンペーン

金利改定に先立ち、「SBIハイパー預金残高UPで金利上乗せ。いま動けば差がつく。利上げ先取りキャンペーン」を実施する。

キャンペーン期間は2026年6月19日から6月30日まで。

SBIハイパー預金の残高増加額に対し、通常金利に加えて年3.0％（税引後年2.3905％）相当を上乗せする。基準日である2026年6月15日時点の残高と比較して増加した預金額のうち、最大500万円を上限として、キャンペーン期間中の各日の残高増加分に応じて算出した利息相当額（税引後）を現金でプレゼントする。

基準日以降に新規口座を開設した顧客も対象となる。

新規口座開設で3,000円プレゼント

あわせて、「SBIハイパー預金口座の開設で3,000円プレゼントキャンペーン！」も実施する。

キャンペーン期間は2026年6月19日から9月30日まで。

期間中にエントリーのうえ、SBIハイパー預金口座を新規開設し、2026年9月30日時点の残高が10万円以上の顧客に対して、3,000円をプレゼントする。

トリプル円定期預金キャンペーンも実施中

SBI新生銀行では現在、インターネット限定で「トリプル円定期預金キャンペーン」を実施している。

3つの預入期間の円定期預金を設定することで金利が上乗せされるキャンペーンで、詳細は同社ホームページで確認できる。

両キャンペーンの詳細や参加条件、特典提供時期などについては、2026年6月19日までに同社ホームページで案内される予定。

日銀の追加利上げを受け、預金金利の引き上げは他行にも広がっている。PayPay銀行はステップアップ円預金の金利を8月1日から最大年0.6％（さらに年0.1％相当のPayPayポイントを付与）へ引き上げると発表。auじぶん銀行も8月1日から普通預金金利を年0.41％へ引き上げ、条件達成時には最大年0.75％の優遇金利を適用する。預金者にとっては、銀行選びによる金利差がこれまで以上に大きくなりそうだ。