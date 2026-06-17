auじぶん銀行は、日本銀行の政策金利引き上げに伴い、2026年8月1日から円普通預金金利を改定すると発表した。個人・法人ともに現行の年0.31％から年0.41％へ引き上げる。あわせて「プレミアム金利優遇」「まとめて金利優遇」の適用金利も引き上げられる。

円普通預金金利を年0.41％へ引き上げ

改定後の円普通預金金利は以下のとおり。

項目 内容 改定前 年0.31％ 改定後 年0.41％ 引き上げ幅 ＋0.10％

※税引前

プレミアム金利優遇は年0.75％に

円普通預金金利の引き上げに伴い、普通預金金利優遇サービスの適用金利も引き上げられる。

「プレミアム金利優遇」は、auじぶん銀行の優遇サービス「じぶんプラス」でプレミアムステージの条件を満たした利用者を対象としたサービス。改定後の適用金利は年0.75％となる。プレミアムステージは、総資産残高1,000万円以上または所定の取引条件達成などで適用される。

まとめて金利優遇は最大年0.61％

「まとめて金利優遇」は、au PAY、au PAY カード、対象の証券会社とauじぶん銀行を連携して利用することで円普通預金金利が上乗せされるサービス。

今回の改定により、適用後の金利は最大年0.61％となる。なお、プレミアム金利優遇とまとめて金利優遇は併用できず、プレミアム金利優遇適用中はまとめて金利優遇は適用されない。

日銀の利上げを受けて、ネット銀行各社の預金金利競争が一段と活発になっており、銀行によって年0.4～0.7％相当まで差が広がっている。

ただし、金利やポイントの適用条件、対象となる預金残高の上限は銀行ごとに異なる。預金先を選ぶ際は、表示されている最大金利だけでなく、自身の預金額や利用サービスに応じて実際にどの程度のメリットを受けられるか確認することが重要だ。