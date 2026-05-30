「幸せな人生」を送るために、本当に必要なものは何なのでしょうか。お金、仕事の成功、名声――さまざまな答えがありますが、ハーバード大学が75年以上にわたって行った研究では、意外な結論が示されています。『なぜかいつも上手くいく人のお金の使い方』(井上裕之／あさ出版)では、その研究結果をもとに、“幸せな人”に共通する特徴について解説。今回は、「人生の幸福度」を大きく左右する“ある要素”について紹介します。

75年以上の研究でわかった「幸せの条件」とは？

史上、もっとも長期間「人」を追跡した研究があります。ハーバード大学が行った「ハーバード成人発達研究」です。

1938年にはじまったこの研究では、75年以上にわたって、2つのグループの心と体の健康を調査しました。

ひとつ目のグループは、研究が開始されたときにハーバード大学の2年生で、第2次世界大戦中に大学を卒業した男性268人。2つ目のグループは、1939～2014年にボストンで育った貧民家庭出身の男性456人です。

同調査では、のべ724名の被験者に対し、1年おきの質問票調査、聞き取り調査、医療記録の確認、血液検査等を行っています。

ハーバード・メディカル・スクールのロバート・ウォールディンガー教授(臨床精神医学)は、本研究で明らかになった「人生を幸せにする教訓」について次のように語っています。

「75年以上の研究からはっきりわかったことは、人を幸福にし、健康にするのは、富でも名声でも、無我夢中で働くことでもなく、良い人間関係に尽きる」

「孤独は命取りで、孤独は害である。家族、友人、コミュニティなど、まわりとよくつながっている人ほど幸せであり、長生きする」

「重要なのは、友人の数でも、生涯をともにする人の有無でもなく、身近な人たちとの関係の質である」

「良い関係は、脳の機能を守る。良い人間関係が築けていない人は、脳機能の減退が早まる」

この研究結果からわかったのは、

経済的に恵まれていなくても、質の高い人間関係を築けている人は、「健康で、幸せ」である

人間の幸福と健康に直接的な関係があるのは、人間関係である

経済的に恵まれても、人間関係の質が低ければ、「健康で、幸せ」とは言い難い

という事実でした。

良い人生は、良い人間関係から築かれる。これが、揺るぎない真実です。では、どうすれば良い人間関係を築けるのでしょうか。

「愛を持って接すること」

「愛を与えること」

だと私は、考えています。

人間関係を良くするには、「誰かのため、何かのため」にお金を使うことも大切です。貯まったら使うのでも、貯まらないから使わないのでもなく、

「愛を持って使うから、また入ってくる」

のが、お金の循環です。

他人のためにお金を使ったとき、一番幸福度が増すのは、自分自身です。

「愛」を抱いだいて仕事をする。

「愛」を抱いてお金を稼ぐ。

「愛」を抱いてお金を使う。

そうすれば、あたたかくて心地良い人間関係（＝最高の幸せ）を手に入れることができるはずです。