オープンマリッジは不幸？アメリカの研究で判明した意外な満足度

男女関係の疑問を心理学や行動科学の研究をもとに解説した書籍『LOVE SCIENCE 男女の問題が一瞬で解決する100の科学的メソッド』（土橋優樹／KADOKAWA）。本稿では同書の内容から一部を抜粋し、近年たびたび話題になる「オープンマリッジ」は本当に幸せな関係なのかを考えます。

世間では否定的な意見が多い一方、心理学研究では一夫一婦制のカップルと同等、あるいはそれ以上の関係満足度を示す結果も報告されています。オープンな関係は本当に破綻しやすいのか、それとも誤解なのか。研究結果とともに、その成立条件について見ていきます。

オープンマリッジは本当に幸せなのか？

オープンマリッジとは、夫婦がお互いの合意のもとで、配偶者以外との恋愛関係や性的関係を持つことを認める形態です。有名人や著名人がこの関係性を公表すると、「無責任だ」「結婚の意味がない」「相手がかわいそう」と批判の声が殺到するのが常です。

世論はオープンマリッジを認めない意見が多数派です。しかし興味深いことに、心理学の研究では意外な結果が出ています。

アメリカのミシガン大学の心理学者コンリーらが２０１７年に発表した研究では、「合意の上でオープンな関係を持つカップル」は、なんと伝統的な一夫一婦制のカップルと比べても、「関係満足度」「信頼度」「嫉妬の少なさ」、この３つの項目で、同等かそれ以上のポジティブな数値を記録しています※。

なぜ、そんな結果になったのかというと、オープンな関係を築いている人たちは、「浮気をしない」ことよりも、「正直であること」「透明性を保つこと」に重きを置いているからです。お互いの行動を隠さない関係だからこそ、実は信頼が強くなるケースもあると研究者たちは分析しています。そう、多くの人が考える「オープンな関係＝破綻する」というのは、単なる思い込みなのです。

ちなみに私の意見はというと、他人の家庭のことですので、オープンマリッジでもハーレムでもなんでも好きなようにすればいいと思っています。そもそも皆さんがなぜ他人の家庭の関係性にそんなに盛り上がれるのか、正直意味がわかりません。ですが、一つ言いたいのは、自由には、それを担保する圧倒的な力と責任、そして覚悟が必要ということです。イーロン・マスクやドナルド・トランプといった価値が高い男性がなぜ浮気を許されるのか。それは代えの利かない価値をパートナーに提供しているからです。経済的な豊かさ、性的魅力、男らしさ、影響力、刺激的な毎日。そのメリットが「浮気」というデメリットを上回れば、相手は納得し一緒にいると判断するわけです。

オープンマリッジの話題を聞いて「俺も浮気しまくっていろんな女性と関係を持つぜ！」と〝勘違い〟する人がいますが、そんなのは責任から逃げた幻想でしかありません。一人の女性を経済的にも精神的にも完全に満たし、１００％納得させた上で他の女性とも関係を持つということが、どれほどのエネルギーと器量を要するかわかるでしょうか。

女性は妊娠、出産、育児で、文字通り命を削ります。そのすべてを支え、守り抜き、自分が不在のときですら、彼女を世界で一番幸福な女性だと感じさせ続ける覚悟があるでしょうか。子を一人育てるというのは、お金だけ渡して経済的にサポートしていたとしても、それだけでは足りない部分が必ず出てきます。甘くありません。

これは女性にとっても同じことが言えます。もしパートナーにオープンな関係を提案されたとき、それが本当に対等な合意なのか、自分が我慢を強いられているだけではないのか、冷静に見極める必要があります。「彼が言うから」「嫌われたくないから」という理由で受け入れるのは、合意ではありません。本当の意味でオープンマリッジが成立するのは、どちらか一方が犠牲になるのではなく、双方が自分の人生を主体的に選び、対等に向き合える関係においてのみです。

※Conley, T. D., et al. (2017). Investigation of consensually nonmonogamous relationships: Theories, methods, and new directions. Perspectives on Psychological Science, 12(2), 205–232.