親から相続した実家、「貸せば儲かる」ハズが...専門家が語る“赤字垂れ流し物件”の共通点

「何か活用できませんか?」

相続不動産の相談で、最も多く耳にするひと言です。実家、空き家、駐車場、農地、別荘地――。不動産の種類を問わず、「とにかく何かに使わなければ」と考える方は少なくありません。

しかし、この問いかけには重要な前提が抜け落ちているケースがあります。

「この不動産をどう活用するか」を考える前に、まず「活用するのか、それとも放置するのか」を明確に判断することが出発点です。

「放置」という選択が招くリスク

「とりあえず様子を見る」「時間ができたら考える」――こうした対応は一見現実的に見えます。しかし不動産において「放置」は、リスクを選択することに等しいと言えます。

未利用の空き家や土地をそのままにしておくと、次のような問題が複合的に生じます。

建物・設備の老朽化・劣化の加速

雑草繁茂・害虫発生・不法侵入などの管理不全

防犯・防災上のリスク増大

周辺環境への悪影響と近隣トラブルのリスク

資産価値の継続的な下落

これらは単なる個人の問題にとどまらず、地域コミュニティ全体に影響を及ぼす社会課題でもあります。不動産の所有者には、その資産を適切に管理し、何らかの形で関わり続ける社会的責任があると言えるでしょう。

「活用」の本質的な意味

では、「活用する」とは具体的に何を指すのでしょうか。

多くの方が「貸して収益を得ること」を思い浮かべますが、それは活用の一形態に過ぎません。実務的に整理すると、不動産の活用方法は以下の3つに集約されます。

1.売却する

不動産を売却して現金化する方法です。「手放す」選択に見えますが、実務上は極めて合理的な活用戦略の一つです。

メリット：資産を現金化し、維持・管理コストと将来リスクから解放される。相続人間での公平な分割も実現しやすい。

デメリット：将来的な価値上昇の可能性を手放すことになる。思い入れのある不動産の場合、心理的負担も伴う。

特に、需要が弱いエリアや管理が難しい不動産では、売却が最も現実的かつ合理的な選択になるケースは少なくありません。「手放すこと＝失敗」ではなく、出口戦略の一つとして冷静に評価することが重要です。

2.賃貸する

第三者に貸し出し、継続的な収入を確保する方法です。不動産保有を維持しながらキャッシュフローを生む点が最大の特長です。

メリット：継続的な賃料収入が得られ、資産を保有し続けることができる。

デメリット：空室リスク、修繕・管理コスト、賃料下落リスクが伴い、資金繰りに窮する可能性がある。

重要なのは、「賃貸は事業として成立するかどうか」。

需要の乏しいエリアで無理に賃貸を選択しても、安定した収益は見込めません。賃貸を選ぶ際は、需要調査・収支計画・融資条件を総合的に検討したうえで判断することが不可欠です。

3.自己使用する

自宅として居住する、あるいは事業拠点として活用する方法です。

メリット：外部環境の変動に左右されにくく、生活や事業に直接的な価値をもたらす。

デメリット：直接的な収益は生まれない。維持コストは継続的に発生する。

特に実家の場合、「自ら住む」という選択が最もシンプルかつ合理的になることがあります。ライフプランに合わせた検討が求められます。

相続した不動産の3つの活用法

なぜ「賃貸」に偏りやすいのか

多くの方が「活用＝賃貸」と考える背景には、以下のような心理的バイアスがあります。

新たな収益を得られるという思い込み

「売却はもったいない」という感情的な判断

しかし現実には、すべての不動産が賃貸に適しているわけではありません。立地・建物状態・需要動向・所有者の管理能力などの条件が整わない状態で賃貸を強行すると、想定した賃料収入が得られなかったり、ローン返済が続いたりなど、赤字垂れ流しという事態に陥りかねません。

「活用」とは最適な関わり方を選ぶこと

不動産において重要なのは、「何かに使わなければならない」という義務感ではありません。

売却・賃貸・自己使用――これらはすべて、正当な「活用」の選択肢です。どれが優れているかではなく、その不動産の特性・市場環境・所有者の状況を総合的に判断したうえで、最も合理的な選択肢を選ぶことが本質です。

そして明確に言えることが一つあります。「放置」だけは、活用の選択肢にはなり得ません。

相続不動産は、「持っているだけ」で価値が維持される時代ではありません。どう関わるかによって、その価値は大きく変わります。不安に感じる場合は、信頼できる専門家に相談しながら活用方法を検討する。これが資産価値の最大化への近道です。

次回は「売りたいのに売れない不動産、どうすればいいのか?」をテーマに、山林・別荘地・耕作放棄地など、現実的に悩みの多いケースへの対処法を解説します。「活用したくてもできない不動産」とどう向き合うか――その現実と選択肢を整理していきます。