「こんなはずじゃなかった」不動産を見て後悔する子ども、親の“思い出の土地”が“ありがた迷惑”になるのには理由があった

「子どもたちのために、不動産はきちんと残してあげたい」

相続の相談で、親世代の方からよく耳にする言葉です。長年守り抜いてきた土地や建物を次世代へ引き継ぐ――それは至極自然な思いであり、資産形成に対する真摯な責任感の表れでもあります。

しかし、相続を受けた子世代からは、まったく異なるトーンの声が聞こえてきます。

「正直なところ、あの不動産をどうすればよいか、見当もつかない」

「本音を言えば、引き取りたくなかった――それが偽りのない気持ちです」

同じ一筆の土地であり、同じ一棟の建物でありながら、なぜ親子間でこれほどまでに認識が乖離するのか。その構造的な原因を理解し、早期に手を打つことが、不動産相続における最重要課題です。

「資産」として残す側、「負担」として受け取る側

親世代にとって、不動産は人生をかけて築き上げてきた有形資産です。

生活の基盤となってきた自宅

長年にわたり安定収入をもたらしてきた賃貸物件

先祖代々から受け継いできた土地

そこには経済的価値のみならず、歴史・記憶・アイデンティティが凝縮されています。

一方、子世代が直視するのは「これから向き合い続けなければならない現実」です。

管理・維持にかかる時間的・労力的コスト

固定資産税・修繕費・原状回復費の継続的な資金負担

空室リスクや賃料下落に伴う収益悪化の懸念

流動性の低い不動産特有の「売れない・出口がない」リスク

不動産は「持っているだけで価値を生み出す静的な資産」ではありません。管理・経営・意思決定への継続的な関与を前提とした、いわば「経営資産」です。この本質的な特性を両者が共有できていないことが、相続後の混乱の根本原因となっています。

認識ギャップが生まれる3つの構造的要因

親子間の価値観のズレは、以下の3つの構造に起因します。

1.時間軸の非対称

親は「これまでの実績」をもとに資産価値を評価します。対して子は「これからの管理コストと出口」で現実的に判断します。過去の成功体験は、将来価値を保証する根拠にはなりません。人口動態・地域経済・建物の経年劣化という外部環境は、着実に変化し続けています。

2.情報の非対称

相続前の段階で、収支の実態・修繕履歴・将来の賃料見通しといった重要情報が十分に開示・共有されていないケースが大半です。子世代は相続後に初めて現実を知り、「こんなはずではなかった」という後悔が生まれます。情報の非対称は、時として信頼関係にも亀裂を生じさせます。

3.関与度の非対称

親世代は長年その不動産の管理・経営に関わってきていますが、子世代の実務経験は限定的です。「概略は分かっているつもり」と「実際に経営できるか」は、まったく別次元の問題です。想定外の事態が発生したとき、経験のない子世代が適切な判断を下せるか、慎重に見極める必要があります。

「良かれと思って残す」ことがリスクになってしまう場合とは

不動産を次世代に残すこと自体は、決して誤りではありません。問題の本質は、引き継ぐための前提条件が整理されていないまま、移転が行われることにあります。

誰が、どのような体制・権限で管理・運営するのか

収益をどのように活用・分配するのか

将来的に売却・建替え・活用転換を行う場合の意思決定ルールは何か

これらが不明確なままでは、不動産は「争いの火種」に転化します。実務で対応する事案を振り返ると、「不動産を巡って揉めた」のではなく、「準備不足のまま引き継いだ結果、潜在していたズレが顕在化した」というケースが圧倒的多数です。

相続前に整理すべき親と子のチェックポイント

親世代が取り組むべき3つのステップ

相続を「財産の移転」ではなく「経営の引き継ぎ」と捉え直すことが出発点です。

不動産の現状の見える化：収益・コスト・物件状態・修繕計画を定量的に整理する

承継シナリオの設計：誰がどのように引き継ぐかを相続人間で合意形成する

「残すか・整理するか」の戦略判断：感情的な執着を排し、収益性・管理負荷・出口可能性を総合評価する

特に重要なのは第3のステップです。すべての不動産を残すことが正解ではありません。次世代の生活・キャリア・居住地を踏まえたうえで、「引き継げる不動産」と「整理すべき不動産」を峻別する判断が、真の資産承継戦略です。

子世代が持つべき3つの視点

不動産経営への主体的な関心を持つ：相続は突然ではなく、準備できる出来事

収支・管理実態の早期把握：実態を知ることが、適切な意思決定の前提条件

自身の関与可能範囲の明確化：仕事・生活環境を踏まえ、どこまで管理できるかを現実的に見極める

「相続してから考える」では、判断の猶予がない局面に直面することも少なくありません。生前から対話と情報共有を積み重ねることが、承継を円滑に進める最大の布石です。

不動産は「残すもの」ではなく「引き継がせるもの」

相続不動産において本質的に問われるのは、「残すこと」そのものではありません。それが次世代にとって、実際に「引き継げる状態」にあるかどうかです。

親の思い出と、子の現実。その間に横たわるズレを丁寧に埋めることができれば、不動産は世代を超えた資産として機能します。逆に、そのズレを放置すれば、不動産は家族関係に深い影を落とす存在にもなり得ます。

相続不動産は、過去の延長線上にあるものではありません。未来にどうつなぐかが問われる、戦略的な経営資産なのです。

※本稿は不動産・相続コンサルティングの実務経験に基づく一般的な解説であり、個別の法律・税務・投資に関する助言を目的としたものではありません。具体的な判断については専門家にご相談ください。