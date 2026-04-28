“空室だらけ・修繕放置・管理は丸投げ”の都内築40年アパートが、建て替えなしで「安定収益物件」に変貌したワケ

「正直に言って、最初は“負担でしかない”と思っていました」

都内に築40年の賃貸アパートを相続した50代の男性オーナーは、そう振り返ります。相続直後の物件は、空室率の高止まり、先送りされ続けた修繕、属人的な管理体制という三重苦を抱えた、典型的な「負動産」状態でした。

しかし結果的に、この不動産は安定したキャッシュフローを生む収益資産へと再生されました。その分岐点は何だったのか。本稿では、この事例をビフォー・アフターの視点で分解し、相続不動産を「資産」に転換するための意思決定の要諦を整理します。

「とりあえず保有」が生む静かな劣化

相続直後に多くのオーナーが選ぶのは、「現状維持」という名の先送りです。相続税の支払いや名義変更に追われる中で、収益不動産の経営戦略を同時に考える余裕はなかなかありません。

今回のケースでも、以下のような「止まった状態」が続いていました。

判断を先送りし、収支の実態を把握していない

管理会社任せで、賃貸条件や修繕方針が曖昧なまま

「今すぐ売るほどでもない」「大きな投資もしたくない」という中途半端な姿勢

問題が表面化しにくいだけに対処が遅れがちです。しかし水面下では、空室リスクの蓄積、修繕費の膨張、建物競争力の低下が着実に進行しています。「なんとなく保有」は、リスクを放置する選択に等しいのです。

現状を「数字」で正確に把握する

状況が動き始めたのは、不動産の実態を定量的に整理したときでした。具体的には、以下の4軸で現状を可視化しました。

実収支の把握(実質利回り・経費率・キャッシュフロー)

修繕履歴と今後の大規模修繕の見通し(資本的支出の試算)

周辺市場の賃料水準・需給動向(エリア競争力の評価)

建物スペックの競争力(間取り・設備・外観の市場適合性)

整理の結果、見えてきたのは「問題はあるが、改善余地も十分にある」という現実でした。

重要なのは、「良いか悪いか」ではなく、「どの程度の状態にあるのか」を定量的に把握することです。感覚や思い込みではなく、数字が意思決定の精度を高めます。

「やること」と「やらないこと」を峻別する

現状把握の次に行ったのは、優先順位の設定です。「すべてを理想的にしようとしない」ことが、ここでの原則でした。

・最低限必要な修繕は即時実施 ・費用対効果の低い改修は見送り ・ターゲット入居者層を再定義し、賃貸条件・募集戦略を見直し ・管理会社を再評価し、報告体制・契約条件を整備

「理想の状態」ではなく、「現実的に収益改善が見込めるライン」を見極める判断力こそ、不動産経営の核心です。投資判断は、費用対効果の最大化を軸に設計する必要があります。

「資産として機能する状態」への再生

一連の施策により、物件の状態は以下のように変化しました。

空室率が改善

実収支がプラスに転化し、キャッシュフローが可視化

管理体制が整備され、中長期の修繕計画を策定

建て替えや高額リノベーションを行ったわけではありません。適切な現状把握、合理的な判断、そして実行の徹底。その積み重ねが、「負動産」を「安定収益資産」へと転換させました。

この事例からは相続不動産を資産として生かすための、3つの本質的なポイントが分かります。

感情ではなく、数字で現状を把握する

「なんとなく大丈夫」「たぶん赤字だろう」という感覚論は危険です。実収支・修繕コスト・市場賃料との乖離を数値化することが、すべての出発点となります。

「完璧」より「最適解」を追う

すべてを理想的にしようとすると、過剰投資と判断の遅延を招きます。現時点でのリソース(資金・時間・物件ポテンシャル)に照らした「現実的な最適解」を見極めることが、持続可能な資産運用の基本です。

「動かす」ことで価値が生まれる

相続不動産は放置すれば劣化し、負担になります。しかし適切に向き合い、戦略的に手を入れれば、資産価値を維持・向上させることができます。その分岐点は、意思決定のタイミングと実行の質にあります。

もう一つの選択肢は「改善して売却する」出口戦略

今回のケースでは「改善して保有」を選択しましたが、これが唯一の正解ではありません。

収益性を高めた上で売却

一部売却により相続税の納税資金や次の投資原資を調達する

重要なのは、「保有か売却か」を最初から固定せず、複数の出口戦略を視野に入れた上で判断することです。不動産コンサルティングの実務では、この「選択肢の設計」こそが最も重要なフェーズと位置づけています。

相続不動産の価値は、受け継いだ時点では決まっていません。放置すれば負担になり、向き合えば資産になる。その分岐点は、現状を正確に把握し、合理的に判断し、適切に実行できるかどうかにあります。

相続不動産は「過去から引き継ぐもの」ですが、その価値は「これからの向き合い方」によって決まります。