8週間で血管年齢が4.9歳低下? 中高年が注目したい“血管若返り成分”とは

高血圧、動脈硬化、コレステロール、中性脂肪といった健診結果が気になる項目に直結する血管と心臓を健やかに保つための習慣について解説する『「血管と心臓にいいこと」、ぜんぶ集めました。』(工藤孝文（監修）/ ホームライフ取材班（編）／青春出版社)。この記事では書籍から一部を抜粋して紹介します。

今回のテーマは『たった4週間で血管が3歳若返る!発酵食品から摂取できる「LTP」てナニ?』。

たった4週間で血管が3歳若返る!発酵食品から摂取できる「LTP」てナニ?

中高年ともなると、年齢を重ねるとともに、血管もしだいに老いていく。自然の摂理だから仕方がない……と思っているかもしれないが、あきらめるにはまだ早い。血管を若返らせる素晴らしい成分がある。

その成分とは、カルピス社が発見した「LTP(ラクトトリペプチド)」。40歳代の人を対象に1日1回、LTP含有ドリンクを飲んでもらったところ、4週目には血管年齢が3歳、8週目には4.9歳も低下した。

LTPが血管を若返らせるのは、血管の内皮細胞に働きかけて、しなやかさを保つからだと考えられている。動脈硬化を抑えたり、血圧を下げたりする効果もあり、ぜひ積極的に摂取したいものだ。LTPは乳酸菌飲料のほかに、ブルーチーズやゴーダチーズ、米麹などの発酵食品にも含まれている。