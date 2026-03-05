「もの忘れ」よりも重視すべき認知症のサイン、発症の一歩手前で訪れる“異変”とは

「もしかしたら認知症かも」と思った人が医者のもとへ行くまでの平均期間4年間の間に、認知症になってしまう人は約50%。一方、認知症の一歩手前であるグレーゾーンから知能正常な状態を取り戻せる人は平均26%と言われています。

本記事では、認知症の進行を遅らせたり症状を緩和させたりする、認知症グレーゾーン時期の過ごし方を解説した『認知症グレーゾーンは分かれ道 「70歳でボケる人」と「90歳で脳が元気な人」ここで分かれる!』(朝田隆 著/興陽館 刊)から一部を抜粋して紹介します。

「なんかめんどうくさい」と思う日が増えてきていませんか

認知症グレーゾーンかどうかを見極める際、物忘れは大きな手掛かりの一つです。しかしそれ以前に私が重視していることがあります。それは「めんどうくさい」という感情が生じていないかどうか。もともとめんどうくさがり屋な人というのもいますが、今まで当然のようにこなしてきたことが、なぜだか段々にめんどうくさく感じられ、「今じゃなくてもいいや」とサボったり、「まあいいか、やめておこう、明日やればいいか」と先送りするようになったら、認知症グレーゾーンの兆候、もしくは初期段階かもしれません。

認知症になると脳の側頭葉で記憶を司る「海馬」が萎縮することによって記憶障害が生じますが、多くの場合、それよりも先に前頭葉が痩せ始めるといいます。この前頭葉こそが私たちのやる気、段取り、集中力などいわゆる意欲を司る脳の指令部。本来ならやる気スイッチを入れる役割の前頭葉の機能が低下してしまうことで、「あー、めんどくさい」「あー、サボりたい」となってしまうわけです。

私は認知症グレーゾーンの人に見られる「人の名前が思い出せない」といった症状も、前頭葉の機能低下と密接な関係にあると捉えています。前頭葉の機能が上手く働かず、「さあ思い出すぞ!」と情報を拾い出す機能に支障をきたした結果を「ど忘れ」と呼んでいるのだと考えることができるからです。

「めんどうくさい」は認知症への入り口

最近「なんだかめんどうくさいなぁ」と感じることが増えたとはいえ、めんどうくさいという自覚があるうちは罪悪感がともない、それでもやるべきことはやらねばと奮起することにつながるでしょう。やり始めればエンジンがかかり、やり遂げれば達成感が生まれモチベーションを取り戻すこともあります。しかし「めんどうくさい」を放置していると、やがて「すっかりやる気が失せた」という状態を迎え、罪悪感も責任感も吹き飛んでしまいかねません。これが認知症の兆候なのです。つまり、「めんどうくさい」は認知症グレーゾーンの兆候、「すっかりやる気が失せた」は認知症の始まりといえるでしょう。

とはいえ60代、70代と進むにつれ、体力も気力も低下します。肉体的な疲れと精神的な疲れは連動していますので、ガクッときたと感じることもあり、倦怠感が生じれば何をするのも億劫になる。この生理的な「めんどうくさい」と、認知症グレーゾーン特有の「めんどうくさい」をどう見分ければよいのか? その疑問にお答えしましょう。

通常なら休養を取る、温泉に行くなどしてリフレッシュすれば体力も気力も回復します。それに比べて認知症グレーゾーンにおける無気力感は、根本的にその人のライフスタイルを変えてしまうことが特徴的です。たとえば......

以前は社交的だったのに出不精になった。

約束は守るタイプだったのにドタキャンをすることが増えた。

お洒落が好きだったのに身だしなみに構わなくなった。

長い間続けてきた趣味への関心が薄れた。

綺麗好きだったのに部屋が汚れ放題になった。

レジで小銭を使わず、いつもお札を出すようになった。

何十年にも渡って毎朝のルーティーンにしていたウォーキングをやめてしまった。

可愛がっていた観葉植物が枯れても見て見ぬふりをするようになった。

料理自慢だったのに出来合いのお惣菜ですませるようになった。

こうした異変の共通項が「めんどうくさい」なのです。心当たりのある人は認知症グレーゾーンの初期段階にいるかもしれません。ただし身だしなみを気にしなくなったとしても、人前に出る時は頑張れるといった場合には認知症グレーゾーンには至っていないと判断するなど、判断基準はケースバイケース。ここに自己判断することの難しさがあります。