将来住みたいマイホーム、戸建てが64.5% - 「騒音問題」でマンションを大きく上回る

LandSitzが運営するオウンドメディア「不動産投資の裏側を知る教科書」は3月2日、「マイホームに関する意識調査」の結果を発表した。同調査は2月6日～20日、全国の20代～70代の男女600名を対象に、インターネットで実施した。

現在の住居形態

現在の住居形態を聞くと、39.17%が「マンション・アパート(賃貸)」、37.67%が「戸建て(持ち家)」と答えた。

将来住みたいマイホームについて尋ねたところ、「戸建て」(64.5%)の方が、「マンション」(35.5%)よりも多かった。戸建てを希望する理由として多かったのは、「子どもの騒音・生活音を気にしなくていい」「庭など自由な空間がほしい」「土地が資産として残る」の3点だった。

将来住みたいマイホーム

戸建て派がマンションを避ける理由は、「生活音・騒音問題」と「維持コストの不透明さ」の2点に集中した。マンションの管理費・修繕積立金・駐車場代が継続的にかかる点への不満や、共用部のルールに縛られる息苦しさを訴える声も目立った。

マンション派が重視するのは「管理・メンテナンスの手軽さ」「駅近などの立地・利便性」「老後の暮らしやすさ」だった。特に、外壁や庭のメンテナンスを自分で行うことへの負担感を理由に挙げる回答が多い。

マンション派が戸建てを避ける主な理由としては、「維持・管理の大変さ」「老後の不安」「防犯・セキュリティの弱さ」「資産価値の下落懸念」が上位を占めた。特に戸建て持ち家経験者からは、「実際に住んでみてマンションの方が良いと感じた」という声も寄せられている。