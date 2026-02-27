首都圏住みたい街ランキング、神奈川勢が半数占める“急上昇駅”トップ10の顔ぶれ

リクルートは2月25日、「SUUMO住みたい街ランキング2026首都圏版」を発表した。同調査は2025年10月6日～11月20日、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県在住の20歳～49歳の男女9,000人を対象に、インターネットで実施した。

総合1位は9年連続で「横浜」となった。2位は「大宮」、3位は「吉祥寺」、4位は「恵比寿」と、上位4位までが2024・2025年と同じ結果になっている。7位「品川」は昨年より1ランク順位が上昇した。12位「船橋」、15位「舞浜」、24位「つくば」は、2018年以降で最高順位となった。

51位～100位圏内で見ると、59位「飯田橋」、71位「高輪ゲートウェイ」、93位「センター北」は昨年より30ランク以上順位が上昇した。昨年と比べて最も得点が上昇したのは「高輪ゲートウェイ」(126点→191点)で、2位は「飯田橋」(156点→213点)、3位は「センター北」(96点→151点)だった。得点がジャンプアップした上位10駅のうち、神奈川県に所在する駅が半数を占めている。

穴場だと思う街(駅)ランキング1位は、9年連続して「北千住」となった。「つくば」は昨年の21位から16ランク順位が上昇して過去最高位の5位を記録。6位「横浜」と8位「池袋」も、過去最高位だった。