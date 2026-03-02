初めてのオーダースーツで失敗しやすいポイントは? プロが指摘する“生地選びの落とし穴”

新生活を機に、オーダースーツへの挑戦を考えるビジネスパーソンも多いはず。一方で、「難しそう」「失敗しそう」といった不安から、最初の一歩を踏み出せないという人も少なくない。

今回は、1999年のブランド誕生以来、オーダースーツを広く普及させてきた「麻布テーラー」に基本的な仕立ての流れやオーダースーツを仕立てる際に押さえておきたいポイントなどを聞いた。

今回話を聞いた麻布テーラーKITTE丸の内店で店長を務める中田壮寛さん

オーダースーツはブランド選びも重要

オーダースーツと既製スーツの違いとして、よくあげられるポイントが、フィット感や自由なデザインだ。実際にオーダースーツの着心地と手にした時の満足感は格別のものがある。既製スーツと比較して、これほどの違いが出るのは一体なぜなのか。

「実はスーツにはサイズが合っていなければいけない場所があります。それが胸とお尻です。既製スーツの場合、肩周りやウエストのサイズを意識してしまうゆえ、この片方、あるいは両方がお客さまの体型と合っていないことが多いです。既製スーツを購入して実際に着ていく中で『何か違う』と感じるのは、だいたいがこのサイジングが原因です」

オーダースーツの場合は最初にお客様の体型を把握し、胸・お尻周りを合わせた上でサイズを取るため、そうした違和感は生まれにくい。また、スーツ着用時に綺麗なシルエットが作れるのもジャストフィットのオーダースーツならではのメリットだ。

「当たり前ですが、オーダースーツは生地やデザインも自分の好みに仕立てることができます。例えば、麻布テーラーには約3,000種類の生地サンプルのご用意があり、その中から好みの生地がお選びいただけます。この自分好みの生地で自分だけのスーツが作れるという感覚も満足感につながるのかなと思います」

中田さんによると、現在はビジネスマンだけでなく、大学の入学式や成人式といった学生時代からオーダースーツを注文する人もいるという。オーダーという選択肢がより一般的になっていることで、オーダースーツを取り扱うブランドも増えている。

ショップによってどんな違いがあり、どのようにショップを選ぶべきなのか。

「たとえばパターンオーダーという括りの中でも、細かい体型補正が入れられる、選べるデザインに幅がある、縫製している場所が異なるなど、ブランドによって様々です。

例えば麻布テーラーは、全てのスーツを自社国内工場で縫製しており、サイズを合わせるだけでなく、“いかり型”・“なで型”・“体が反っている”・“かがんでいる”という、体型補正にも対応しています。もちろん自社工場縫製という背景から、選べるデザインも豊富にご用意しています。当然、ブランドごとにできる範囲も違ってくると思います。だから、『自分の体にジャストフィットのスーツが着たい』『自分の理想を形にしたデザインのスーツを着たい』といったお客さまの要望に合ったブランドを選ぶことも、失敗しないオーダースーツ作りのコツと言えるかもしれません」

オーダースーツは生地選びが重要

完成品が店頭に並ぶ既製スーツと違い、生地選びから仕立てるオーダースーツは、完成までにある程度の時間が必要だ。麻布テーラーの場合、来店して生地選びや採寸をしてから自社工場で仕立てるため、完成までにはおおよそ4～5週間ほどの時間を要するという。

実際に作るとなれば、いったいどれくらいの費用感になるのか。

「麻布テーラーの場合、国産生地、イタリア生地、イギリス生地など、選ぶ生地によってベースの価格が違ってきます。スタートプライスは国産生地となり、自社生地で4万5,000円(＋税)からです。イタリア生地はだいたい6万5,000円～7万円(＋税)、イギリス生地はもう少し高く8万円(＋税)ぐらいがスタートプライスになります」

オーダースーツの価格にも関係してくる生地選びだが、実は初めて仕立てる際に失敗しやすいポイントでもあるという。バンチブックで実際に生地を確認していたとしても、生地によっては実際にスーツの大きさになった時にイメージと異なってしまうためだ。

「せっかくのオーダーだから、とグレーの中でも少し明るめの生地を選んでしまって、出来上がった時に『思ったより明るい』といった印象になってしまうことはあります。グレー系の他にも、ブルーに近いような明るく鮮やかな青系の生地も注意が必要です。

また、柄もストライプの幅が広いタイプやチェック柄が大きなタイプはバンチブックでは落ち着いて見えますが、スーツに仕立てると派手になってしまうケースもあります。色のトーンや柄のインパクトはバンチブックだけでは意外とわかりづらいポイントなので、店頭のスーツサンプルと比較するとイメージが湧きやすいと思います」

生地やデザインのトレンドは?

スーツに用いられる生地の世界三大産地は、日本、イタリア、イギリスだ。その中で、近年はイギリス生地がトレンドになっているという。

「大まかなイメージですが、イギリス生地は、ハリとコシが特徴的でガシッとした無骨なイメージです。一方、丸の内店で人気のイタリア生地は、どちらかというと細い糸で目が細くて軽い、滑らかで光沢感がある生地です。両者を見比べると、光沢が全く違います」

近年のトレンドになっているイギリス生地

デザインについては、クラシックなデザインに回帰する傾向が見られるそうだ。

「以前は少しピタっとしたデザインが流行っていましたが、最近は自分の体にフィットした適切なサイズ感へとトレンドが戻ってきています。無理なサイズ感ではなく、例えばプリーツが入っているパンツやリラックス感のあるジャケットなど、少しゆとり感のあるタイプが多くなってきました」

一方で、オーダースーツ作りにこれを選べば大丈夫という正解はなく、着用頻度や用途によって提案するスーツは違ってくる。例えば、ビジネスユースや長く着たいということであればチャコールグレーやダークネイビーを提案し、フォーマルカラーで着用シーンが限られる黒は避けるといった具合だ。

それではどういった視点でオーダースーツ作りをすると失敗しづらいのか。

中田さんにアドバイスを求めると、スーツを「必ず相手がいる場面で着用するもの」だと考えるといいという。

「例えば30代のビジネスマンであれば、会社でもある程度の地位にあり、その時に仕立てるスーツはファッション性よりもキャリア戦略としての意味合いが大きいと思います。そうであれば、装いがキャリア戦略においてひとつの武器になるという感覚で生地やデザインを選ぶと、初めてのオーダースーツでも失敗しづらいかもしれません」

ビジネスマンにとっては、相手にどんな印象を与えるかは重要な観点だ。自分が着たいものよりも相手からどう見られるかを意識することが、失敗しないオーダースーツ作りにつながるのかもしれない。