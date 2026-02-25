DANNERとJAM HOME MADEの出会いで「ユートピア」の名を持つ革靴が誕生

JAM HOME MADEは2月20日、DANNER × JAM HOME MADEの革靴「UTOPIA HALF POSTMAN SHOES」(ユートピアハーフポストマンシューズ)を発売した。

「思想は頭に残り、履き心地は身体に残る」

DANNERとJAM HOME MADE。異なる文脈を歩んできた2つのブランドが交差し、"ユートピア"という名の革靴が誕生した。

着想源は、デヴィッド・バーン主演のライブ映画『アメリカン・ユートピア』(2020年／監督スパイク・リー)。

グレーのスーツ、裸足、削ぎ落とされた舞台。それでも身体は踊り、観客は総立ちになり、「まだ名もなき場所へ向かっている」と合唱する。ライブ映画のバイブルだ。

この靴が目指したのも完成ではなく、途上にある美しさ。ベースに選んだのは、19世紀に起源を持つ最もベーシックな革靴、プレーントゥ(オックスフォード)だ。礼式の象徴でありながら、戦争、労働、日常を経てカジュアルにも溶け込んだ境界を越え続けてきた靴である。

今作では、その象徴的な構造である、外羽根(ブラッチャー)と内羽根(バルモラル)を一体化。どちらかを選ばず、どちらも否定しない。『アメリカン・ユートピア』が示した多様性と共存を、構造そのものに落とし込んだ。

随所に配したシルバーパーツ、リフレクター。それは単なる装飾ではなく、「未来を照らすための光」のイメージだ。

ドレスとカジュアル、伝統と革新、静と動をミックスし、自転車でNYの街を駆け抜けても様になる一足に仕上げた。

軽量で、快適であること。素材を妥協せず、一足一足、時間をかけて手作業で仕上げること。DANNERが守り続けてきた揺るがない哲学と、「見たことのない“普通"」を問い続けるJAM HOME MADEの柔軟な発想が組み合わさった。

■商品概要

DANNER × JAM HOME MADE「UTOPIA HALF POSTMAN SHOES」

【素材】牛革

【サイズ】USサイズ6,6.5,7,7.5,8,8.5,9,9.5,10

【価格】55,000円

【販売開始日】2026年2月20日

【販売先】

・ジャムホームメイドオンラインショップ：https://www.jamhomemadeonlineshop.com/

・ジャムホームメイド東京店：03-3478-7113 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-38-2

・ジャムホームメイドZOZOTOWN ショップ

・STUMPTOWN ONLINE：https://www.stumptownjapan.com/onlinestore/

・DANNERルクアイーレ店：06-6940-7693 大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア イーレ6F