オーダースーツ「麻布テーラー」の新店舗が八重洲に誕生。特別な一着「TOKYO JERSEY」も限定販売

メルボメンズウェアーが運営するブランド「azabu tailor」は2月20日、「azabu tailor 八重洲店」をグランドオープンする。

「azabu tailor」は、"Cool,Cozy,Classic"をコンセプトに、日本でいち早く明快なオーダーシステムを導入したファッションテーラーのパイオニア。国内縫製による質の高いパーソナルオーダースーツを、4万9,500円からという手に届きやすい価格で展開している。

新店舗の「azabu tailor 八重洲店」は、JR東京駅八重洲中央口より徒歩約4分、八重洲地下街(ヤエチカ)25番出口直結の「八重洲ダイビル 2F」に位置する。

グランドオープンを記念し、2月20日より「TOKYO JERSEY」(オーダースーツ/オーダージャケット)を店舗限定で発売する。出張の多いビジネスパーソンに向け、上質な天然素材を用いながら、ジャージー特有の伸縮性と防シワ性を実現。ワイドラペルやファスナー付き内ポケットといった限定仕様を随所に採用し、クラシックな品格と高い機能性を兼ね備えた特別な一着に仕上げた。

価格は、オーダースーツが6万6,000円～、オーダージャケットが4万4,000円～。納期は約5週間で、生地が無くなり次第終了となる。