【3月権利確定】今買えばもらえる! 人気の株主優待銘柄8選

3月は数多くの銘柄が権利確定を迎え、株主優待が話題となるシーズンです。優待内容でとくに人気を集めているのはどの銘柄なのでしょうか? この記事では3月31日に権利確定となる銘柄のうち、代表的なものをいくつか紹介します。株式保有期間に制限がなく、今年保有すればすぐ優待を受けられるものを集めました。

今からでも間に合う！2026年3月権利確定の優待一覧表

2026年3月31日に権利確定を迎える、要注目の銘柄を以下のとおりリストアップしました。いずれの銘柄も、株式の保有期間に関する制限はありません。今年から株主になってもすぐに優待を受けられます。

トリドールHD

100株以上の保有者を対象に、自社の店舗で使える優待券を贈呈しています。贈呈のタイミングは年2回で、優待券の額は次のとおりです。

100～200株未満：3,000円相当

200～1,000株未満：4,000円相当

1,000～2,000株未満：1万円相当

2,000株以上：1万5,000円相当

さらに、1年以上保有している場合は、継続優遇として年に2回の追加贈呈も受けられます。

日本航空

100株以上の保有者に年2回、航空割引券が贈呈されます。JALを含めた関連会社の国内線の片道1区間が、50％割引になる優待です。

保有株式数が100～299株は1枚、300～499株は2枚、500～699株は3枚もらえます。それ以上になると、さらに多くの割引券を受け取れます。

割引券が発行されるのは、3月の場合は5月頃、9月の場合は11月頃です。

オリエンタルランド

オリエンタルランドでは、500株以上の保有者を対象に、ワンデーパスポートを贈呈。東京ディズニーランド、東京ディズニーシーのいずれかで利用できます。

100～499株の場合、通常の優待は受け取れませんが、3年以上保有すると、長期優待制度の対象となり、1枚受け取れます。

エディオン

家電量販店のエディオンの株主優待は、自社店舗で利用できるギフトカードです。「エディオンネットショップ」でも利用できるため、店舗が近くにない方でも利用しやすいでしょう。

優待額は、100～499株が3,000円分、500～999株が1万円分、1,000～1,999株が1万5,000円分などとなっています。

ヤマダホールディングス

ヤマダホールディングスでも、自社店舗で利用可能な優待券を贈呈しています。直近では株価が500～600円程度と低めなため、少ない資金でも投資しやすい銘柄です。

優待券は、税込1,000円の買い物ごとに1枚(500円分)が利用できる仕組みです。

株主優待でよくある勘違い・ミス

ここからは、株主優待でありがちなミスについてまとめます。

対象外の日に買ってしまう

株主優待を受け取るには、「権利付き最終日」までに購入しておく必要があります。権利落ち日や、権利確定日に買っても優待の対象となりません。

たとえば2026年3月31日が権利確定日の場合、スケジュールは以下のとおりです。

権利付き最終日：3月27日(金)

権利落ち日：3月30日(月)

権利確定日：3月31日(火)

権利付き最終日とは、権利確定日の2営業日前の日のことです。

1株だけ買ってしまう

株主優待では、100株以上の保有者を対象にするケースがほとんどです。証券会社には1株だけ購入できる制度もありますが、優待は受けられないことが多いため、注意しましょう。

保有期間の縛りを見逃す

近年は「1年以上保有していること」など、期間に関する制限をかけているケースも目立ちます。この場合、今年買っても来年にならないと優待は受けられません。

すぐに優待をもらいたい場合、保有期間の制限がないかどうか、事前に確認しておきましょう。